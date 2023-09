Oposición ve al guinda “moralmente derrotado”

La oposición capitalizó los argumentos de Marcelo Ebrard sobre irregularidades, para sumarse a los cuestionamientos al proceso interno de Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la 4T, en el que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum.

Acusaron que el proceso de elección guinda fue tramposo, violento y fraudulento, por lo que el próximo año este partido y sus aliados PT y PVEM, “están moralmente derrotados”, dijeron.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, se solidarizó con Ebrard en su petición de que se reponga el proceso interno de Morena, e incluso le preguntó: “¿A ti tampoco te cumplió AMLO? Únete a los millones de decepcionados. En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública”.

En sus redes sociales, planteó tres “netas”: “Estoy feliz, en 2024 México tendrá su primera presidenta; la contienda será de Estado contra ciudadanos; la esperanza sonríe de este lado y no la soltaremos”, al tiempo que lanzó una porra a Ebrard: “¡Marcelo aguanta, el pueblo se levanta!”.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, se unió al apoyo a Marcelo Ebrard; sin embargo, aplaudió que Sheinbaum sea la candidata porque, dijo en redes sociales, “le guste o no a Obrador, tendrá que entregar el gobierno a Xóchitl Gálvez”.

Dijo al primer mandatario que “su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro: el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales”. Por ello, “Ebrard, ánimo; aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primera mujer presidenta de México”.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el proceso interno de Morena resultó peor de lo esperado: “Tramposo, violento y fraudulento. ¡Es un circo y una farsa!”.

Dijo que, además de que “son incapaces e ineptos” para realizar su proceso interno, no tienen calidad moral para hablarle al pueblo, cuando no respetan ni a sus propios militantes.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD nacional, afirmó que el proceso interno de Morena es la crónica de un fracaso anunciado, debido a las irregularidades registradas.

“Las irregularidades mayúsculas, es decir, las trampas entre las corcholatas, expresan la crónica de un fracaso anunciado en el día del dedazo presidencial”, indicó.

Expuso que “en Morena están moralmente derrotados y divididos, evidenciaron que son incapaces de realizar procesos limpios. Les vamos a ganar en el #2024”.

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza escribió: “Vaya soooooorpresooota… El proceso ‘dedocrático’ terminó en una elección caracterizada por la corrupción. Es una derrota ética, política y traición a la historia que llevó a @PartidoMorenaMx al gobierno”.