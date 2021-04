Ordena TEPJF a Morena explicar a aspirante decisión de candidatura por David Monreal en Zacatecas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicar a José Luis Medina Lizalde los motivos y fundamentos por los cuales no fue procedente su registro como candidato a la gubernatura de Zacatecas, y sí la candidatura de David Monreal.

El TEPJF dio un plazo de cinco días a Morena para darle la información adecuada a José Luis Medina Elizalde sobre su registro como candidato a la gubernatura de Zacatecas, además que se deberá informar a la Sala Superior del órgano autónomo sobre el cumplimiento de lo ordenado.

El 19 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena eligió a David Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas luego de realizar una encuesta de preferencia entre su militancia.

Sin embargo, Medina Elizalde presentó una inconformidad ante el mismo organismo que fue desechada por Morena por considerarla extemporánea, además que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas también dio la razón a la fuerza política.

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF consideraron que Morena no hizo del conocimiento a Medina Elizalde si su registro procedió o no, tampoco los motivos por los que no fue electo, a pesar de que los candidatos o aspirantes deben tener información acerca de la normatividad.

De esta manera, se acordó en sesión remota retirar parcialmente la sentencia y ordenó a Morena dar la información adecuada a José Luis Medina Elizalde en máximo cinco días, además de entregar las constancias que acrediten que se cumplió con el resolutivo.

EGC