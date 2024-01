“Sabemos que está vivo”: abuela de rehén mexicano

Han pasado 115 días desde que Orión Hernández Radoux cayó en manos del grupo terrorista Hamas durante el conflicto en la Franja de Gaza, quien “gracias a Dios” permanece con vida junto con otros 100 rehenes de diversas nacionalidades, así como soldados israelíes.

Glenda Amira Salazar Soni, abuela del joven franco-mexicano, confirmó lo anterior a La Razón, tras señalar que las autoridades israelíes y mexicanas notificaron esta información a la familia; sin embargo, dijo, se desconoce hasta ahora el sitio donde se encuentra con el grupo de rehenes.

“Dios sabe por qué le pone a la gente ciertas pruebas. Sabemos que está vivo, gracias a Dios. Sabemos que está entre alrededor de 100 rehenes que hay todavía. Entonces, sí sabemos que está vivo pero hasta ahí; no sabemos cómo está”, declaró en su primera entrevista a un medio de comunicación nacional.

Comentó que han sido meses de angustia desde que la familia Hernández Salazar fue notificada de lo ocurrido a Orión y a su novia Shani Louk, quien fue capturada, torturada y acribillada por los terroristas, y posteriormente su cadáver exhibido a bordo de una camioneta, el 7 de octubre del 2023.

“Con el bloqueo que hay en Gaza, sólo Dios sabe la situación en que estén, porque falta comida, agua, electricidad; eso es lo preocupante. Si no fuera así, pues confiaríamos en que estén bien tratados en lo que cabe, pero si hay falta de agua, de comida, de otras cosas, pues eso es muy angustiante”, agregó.

Salazar Soni aseguró que han recibido en todo momento el apoyo de los gobiernos de México, Francia e Israel sobre el secuestro de Orión, y los mantienen al tanto de las negociaciones para liberar al joven, las cuales se realizan a través de un país intermediario como Qatar, en la capital Doha.

“Se han portado bien las autoridades mexicanas, nos tienen al tanto de las negociaciones que hay (…) Qatar es un país intermediario, es bastante neutral, y es un intermediario entre los árabes y los israelíes. Muchas negociaciones se llevan a cabo en Doha, Qatar”, reveló.

La abuela de Orión informó a este diario que hace como tres semanas le hizo llegar una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira que realizó por el sureste mexicano para supervisar las obras del Tren Maya, a través de su amigo y exdiputado Noé Peniche.

La misiva llegó a manos del Presidente López Obrador e instruyó atender el caso a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien se puso en contacto con Sergio Hernández, padre del joven de 32 años, para notificar el avance de las negociaciones sobre la liberación de su hijo.

“Se comunicó con él y, entre otras cosas, porque le comentó las negociaciones últimas que se estaban llevando a cabo y todo eso, pero también le dijo que el Presidente le había mandado una copia de mi carta. Me imagino que en respuesta, porque yo le pedí a él que me hiciera saber que sí la había recibido”, refirió.

En la carta que compartió con La Razón, Glenda Salazar escribió: “De abuela a abuelo hago esta súplica, para que haga algo más por la liberación de mi nieto Orión en Gaza (…) Le ruego señor Presidente, que haga algo más por mi nieto. Estoy preocupada, principalmente, porque tiene una afección cardíaca desde hace años, y su salud siempre ha sido frágil, aunque tiene un gran corazón”, señaló en su petición a López Obrador.

Resaltó que el gobierno francés, incluso el propio presidente Emanuel Macron, se ha sumado a las negociaciones ante las autoridades israelíes para lograr la liberación de Orión, quien también tiene esa nacionalidad por parte de su madre Pascale Radoux.

“También el gobierno francés se ha portado muy bien, está en contacto con ella; me ha dicho que ha puesto a un funcionario del mismo palacio de gobierno para que se comunique con las dos familias. Hemos tenido noticias de que el presidente francés está activo en las negociaciones”, indicó.

Salazar Soni dijo que Orión tiene una hija de dos años, que vive con su mamá en Alemania, y la cual ya trajo a México hace un tiempo, durante la temporada de frío en ese país.

Definió a su nieto como un chico bueno, dedicado a organizar festivales de música electrónica en distintas partes de México y el mundo, lo cual explica su presencia en Israel, donde se llevó a cabo el concierto Nova, el día en que estalló el conflicto en Gaza.

“Como cualquier muchacho, ha tenido sus problemas y desatinos a través de su adolescencia, pero es un buen muchacho, es trabajador, es muy generoso, es mi primogénito entre los nietos, es el que más me quiere, lo tengo claro, es un buen niño”, externó la mujer.

Expresó por último, que la familia del franco-mexicano en ningún momento pretende politizar el caso ni culpar al gobierno de que no han hecho nada, ya que, afirmó, ha sido todo lo contrario.

“Nosotros no tenemos ningún interés de politizar este triste hecho para nosotros. Sí se intentó politizar diciendo que el Gobierno no había ayudado. Por ahí he visto videos que han aparecido en las redes diciendo que el Gobierno no ha hecho nada por el rehén Orión y todo eso. Nosotros estuvimos en desacuerdo”, finalizó.

Proiraníes matan a 3 militares de EU, que ataja: “Responderemos”

Radicales proiraníes asesinaron a tres soldados estadounidenses en Jordania, ante lo que el presidente de esa potencia, Joe Biden, amagó con un contraataque, elevando otra vez la tensión en Medio Oriente.

La noche del pasado 27 de enero las tropas fueron sorprendidas por un dron cargado con explosivos mientras dormían en una base militar cerca de la frontera con Siria, el primer ataque mortal contra el ejército de Washington desde que estalló la guerra en Gaza, según informes del Pentágono en torno a la ofensiva que se notificó hasta ayer.

El incidente también dejó un saldo de 34 heridos, cinco de gravedad, presuntamente por lesiones craneoencefálicas por lo que fueron trasladados en avión a hospitales en la región, según informes publicados por Reuters y CBS News; lo que se evidencia que el enemigo pretendía aumentar el daño al dirigir la aeronave al área de dormitorios.

De inmediato milicias islámicas, respaldadas por el régimen rival, se atribuyeron el golpe. La resistencia Kataib Hezbolá se alzó como el perpetrador y advirtió que no se intimidará, por ello atacó también cuatro sitios clave en Irak y Siria, pues mantendrá la ofensiva el tiempo que ese país respalde a los presuntos ocupacionistas de Tel Aviv.

Acto que apunta a un intento de forzarlo a presionar a su aliado Benjamin Netanyahu para poner fin al conflicto y a las hostilidades por las que van más de 26 mil fallecidos en la Franja; pero evitó pronunciarse en torno a los 136 rehenes de Hamas, una de las prioridades de Occidente para dar paso a una pausa humanitaria, mientras que la agencia iraní Tasnim recriminó las “acusaciones infundadas” de financiar a las milicias.

Por separado, Jordania rechazó que la tragedia ocurriera en su territorio. El ministro de Comunicación de la región árabe, Muhannad al Mubaidin, condenó la tragedia y aclaró a la televisión estatal que el acto hostil sucedió en la base al Tanf, en el país vecino, y no en el centro de asesoramiento Tower 22, donde el aliado dirige tareas de aviación y logística, como declaró en un inicio un funcionario estadounidense.

Y, horas después, Biden advirtió a los yihadistas, al mencionar directamente a organizaciones en Siria e Irak, que pagarán las consecuencias de sus actos “de la manera en que elijamos”; pero el Comando Central del ejército precisó que sigue la investigación para identificar a los perpetradores, pues lamentablemente esta situación no es inusual, ya que en casi tres meses contabilizan hasta 150 incidentes similares.

Tras ser informado por su ministro de Defensa, Lloyd Austin, y el asesor de Seguridad Nacional Jon Finer, del golpe rival, el líder de la Casa Blanca recalcó que ese acto “despreciable y totalmente injusto” activará una contraofensiva, según un comunicado de la Casa Blanca, lo que recuerda la ofensiva contra Yemen por amenazas a la navegación y el comercio.

Toma área de la base militar Tower 22, donde el Pentágono informó que fueron atacadas sus fuerzas en Jordania, el pasado 27 de enero. Foto: AP

Mientras que en redes sociales afianzó el total compromiso con los “patriotas” caídos a quienes reconoció por su valentía y heroísmo, pues prometió que redoblarán la lucha contra el terrorismo para honrarlos.

Nuestro país “nunca olvidará su sacrificio final”, asestó en torno a las bajas al noreste de Jordania y externó junto a la primera dama, Jill Biden, sus condolencias por quienes no han sido identificados para que las familias sean notificadas de manera oficial por las Fuerzas Armadas y no a través de la prensa. Más tarde, el Ejecutivo reiteró su postura y declaró “responderemos”.

Durante un evento en Carolina del Sur recalcó que la nación tomará las medidas necesarias y pertinentes para defender a sus tropas y sus intereses luego de pedir un minuto de silencio por las víctimas en lo que calificó como “un día difícil en Medio Oriente”.

En tanto, líderes de la región respaldaron la postura federal y demandaron una acción “fuerte”, poco después de que se llevara a cabo una reunión de seguridad para analizar la respuesta contra el “ataque suicida unidireccional”.

El objetivo, afirmaron, es evitar más provocaciones de Irán, pues el régimen de Ebrahim Raisi se aprovecha de la guerra en Gaza para reforzar a enemigos de Israel y EU.

Muestra de ello son los bombardeos de hutíes de Yemen contra embarcaciones que cruzan el mar Rojo e incidentes hostiles con drones y misiles iraquíes y sirios. A ello se suma la situación crítica en Tel Aviv, pues debido al presunto financiamiento iraní a varias milicias el ejército de Netanyahu lucha en hasta siete frentes desde octubre pasado, pues ha recibido y repele ofensivas desde Líbano y territorios en los que Teherán tiene gran influencia, pues los islámicos que respaldan a Hamas acusan a EU de ser partícipe del sufrimiento en Gaza, por vender y suministrar más armas al país asiático acusado de genocidio.

Sobre la situación en la península arábiga, donde los hutíes no cesan lo actos de intimidación, tropas británicas reportaron que ayer repelieron una agresión marítima con drones. Ante esta nueva amenaza, recalcaron que no permitirán acciones “intolerables”, esto luego de dos respuestas coordinadas junto a su socio para destruir toda la capacidad bélica de la organización criminal.