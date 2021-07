Outsourcing va a extra... y doblan a Mier para que tramite desafueros

Tras negarse a incluir los desafueros de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo Gutiérrez este viernes en un periodo extraordinario de sesiones desde el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal acordó con el diputado Ignacio Mier Velazco discutirlos en una segunda sesión extraordinaria que se llevará a cabo en agosto próximo.

El intercambio de descalificaciones entre los integrantes de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado de Morena motivó una reunión urgente entre los coordinadores, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, quien citó al primero para hacer que se definiera sobre los dictámenes de Huerta y Toledo.

En tanto que ayer por la noche, quedó listo en la Cámara de Diputados el dictamen para ampliar la entrada en vigor de la reforma al outsourcing que hoy será votado en la Cámara de Diputados, mismo que propone ampliar el plazo a más tardar al 1 de enero de 2022.

De acuerdo con el documento cuya copia tiene La Razón que será discutido y en su caso, aprobado en las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, propone que “las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a más tardar el 31 de diciembre de 2021”.

En tanto, la reforma al cuarto artículo señala que tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el 1 de enero de 2022.

El senador Ricardo Monreal (1) y el diputado Ignacio Mier (2), ayer, con legisladores de Morena, en la sesión plenaria. Foto: Cuartoscuro

Sobre el pleito de Morena, a petición del senador zacatecano, Mier Velazco, diputado por Puebla arribó a las 14:30 horas al Senado de la República, quien primero se reunió con legisladores del Partido del Trabajo y anduvo por los pasillos del recinto legislativo con rostro desencajado.

Posteriormente, dialogó con Monreal en un par de ocasiones, incluso entre los escaños, en los que aguantó sin réplica los reclamos por haber dejado suelto al diputado federal, Rubén Cayetano, quien por segunda ocasión arremetió en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Cayetano García aprovechó su primera intervención en el pleno para demandar al coordinador Monreal, que actuara en apego con los valores de la Cuarta Transformación y permitiera la resolución de los desafueros.

A diferencia del martes pasado, día en el que el diputado por Guerrero arremetió en conferencia de prensa contra el coordinador de la Jucopo, esta vez el senador por Puebla, Alejandro Armenta salió en defensa de su coordinador.

Puebla tiene 6 millones de habitantes, no me une nada a él. Yo no solapo ni soy tapadera de nadie

Ignacio Mier Velazco, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Afirmó que los integrantes de la bancada de Morena en el Senado “no son cómplices de la impunidad” y le recordó que desde el miércoles se difundió en el chat interno de la bancada de Morena el documento en el que se pidió retirar los desafueros de la propuesta para el extraordinario, a petición de Ignacio Mier.

“Hay un documento que señala quién es el responsable de que se haya excluido el desafuero. En los pueblos se dice que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde”, enfatizó.

Cayetano García no tardó en subirse a la tribuna de nuevo para ratificar el señalamiento que hizo contra Monreal y acusar a Armenta de palero.

“Eso de hacerle la segunda al autodestape es como el comedido que siempre queda mal, como un hombre libre me expreso con meridiana libertad, como lo dicta mi conciencia, yo no soy palero ni títere de nadie, el no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso, me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal, de usted no vale la pena hablar, eso de que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, no me ofende”, manifestó.

Luego del pleito “fraterno” que protagonizaron sus legisladores en el pleno de la Permanente, el líder de Morena en San Lázaro, Mier Velazco y Monreal Ávila salieron de una encerrona para decir que eran muy “amigos” y anunciaron que impulsarán la realización de un segundo periodo extraordinario para el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En conferencia de prensa conjunta, Monreal aseguró que sí existen posibilidades de que se realice el segundo periodo extraordinario con la propuesta de los diputados morenistas que fue turnada a comisiones, la cual tendría que aprobarse por mayoría calificada en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

“Como bien señaló el senador Ricardo Monreal y amigo, vamos de manera conjunta nosotros, todos los diputados presentamos la iniciativa, ya fue turnada a la Primera Comisión para que sesione””, comentó Ignacio Mier.

El coordinador de los diputados de paso se desmarcó de Benjamín Saúl Huerta: “Puebla tiene 6 millones de habitantes, no me une nada a él. Yo no solapo ni soy tapadera de nadie”.

Ricardo Monreal, por su parte, se refirió a los dichos del diputado Rubén Cayetano García contra él: “Yo estoy acostumbrado a la mala vida y le expreso al diputado Cayetano, frente a sus argumentos, simplemente mis respetos”, dijo.

El dato: El pasado lunes se suspendió la sesión virtual de la Primera Comisión Permanente en la que se analizaría y votaría el desafuero de Huerta y Toledo.

Pide Claudia Sheinbaum que no haya impunidad



Después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dejó fuera de su próximo periodo extraordinario el dictamen para desaforar a los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado al Poder Legislativo para que no haya “impunidad frente a la corrupción”.

Confió en que el tema pueda tratarse en sesión ordinaria, donde tendrá que decidirse si se les quita el fuero o no.

“Pues entiendo que habrá una sesión ordinaria, en su momento, y espero que en la sesión ordinaria pueda plantearse nuevamente este tema, porque el tema aquí, finalmente, pues es que no haya impunidad frente a la corrupción; eso es lo que nosotros defendemos”, sostuvo en videoconferencia.

Cuestionada sobre si son los diputados federales de Morena los que obstaculizan la discusión del tema, la mandataria opinó que cada quien tiene su responsabilidad y, en lo que respecta a ella, apoyará a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en las acusaciones contra los diputados.

Con información de Karla Mora