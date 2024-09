A 10 años del caso Ayotzinapa 'los actos de silencio e impunidad siguen vigentes': Mario Patrón

A 10 años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no se han develado ni mucho menos superado los "pactos de silencio y los pactos de impunidad", afirmó el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez.

El también exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien brindó asesoría jurídica a los padres y madres de los normalistas desaparecidos, denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el anterior de Peña han intentado dividir al movimiento.

"Hoy a 10 años, sin duda, tenemos que decir que en México no se han develado ni mucho menos se han superado los pactos de silencio y los pactos de impunidad. Llegamos a 10 años sin justicia, sin verdad, a consecuencia de esa estructura que genera tanto silencios como pactos de impunidad", aseguró.

En el conversatorio "La digna lucha frente a la indolencia estatal", organizado por la Ibero, Patrón resaltó la lucha que han emprendido los familiares de las víctimas, como Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, estudiante desaparecido con 42 jóvenes más en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Han sido 10 años de camino en donde en distintos tramos los han intentado dividir, los han intentado criminalizar, justo una de las estrategias más recientes del actual Gobierno ha sido dividir al grupo de padres y madres de familia, y a pesar de todo eso hoy están aquí reivindicando la necesidad de conocer el paradero de sus hijos y que se haga justicia", aseguró.

Los ponentes Emiliano Navarrete, Miguel Álvarez de SERAPAZ; Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro, y Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidieron en señalar que "nos hacen falta 43 y miles más. No estamos dispuestos a retroceder. Ya son 10 años; una década sin saber dónde están, cómo y por qué se los llevaron".

Navarrete compartió que lleva cargando con la pena, el odio y el dolor de no encontrar a su hijo José Ángel -quien buscaba ser maestro normalista-, a la par que ve a sus otros hijos crecer.

"José Ángel dejó a dos hermanos; uno de ellos, hoy tiene la edad que él tenía cuando desapareció. Yo me decía: ‘¿Qué le puedo decir a mi hijo?, ¿seré capaz de romper su corazón con mis palabras, y luego consolarlo yo mismo?’. Nunca fui capaz de mirarlo a los ojos (…) tenía miedo de romperle el corazón", reveló.

Navarrete Victoriano continuó: "Lo veo ahora y me imagino el momento en que su hermano fue desaparecido cuando tenía 18 años. Me lastima no poder tener a su hermano junto a él. Es una realidad que lleva ya con nosotros tres sexenios y no ha cambiado".

Miguel Álvarez, integrante de la organización SERAPAZ, afirmó, por su parte, que las 43 familias "han tenido que entrar a un sistema corrupto y estructuralmente incapaz de encontrar verdad y justicia", porque "el Estado Mexicano no es capaz de dar una respuesta (…) no tiene ni la capacidad ni la voluntad, no entiende de derechos humanos y no entienden a las víctimas".

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre, subrayó que "Ayotzinapa ha sido una lección de que las luchas las conduce la gente".

