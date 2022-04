Padre de la joven señala a taxista

Mario Escobar, padre de Debanhi, afirmó que la muerte de su hija se debió al actuar de “gente incompetente” y acusó al taxista que debía llevar a su hija a casa de detonar su desaparición, por haberla acosado dentro de la unidad.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, Escobar responsabilizó a Juan David “N”, el taxista de cuyo vehículo descendió Debanhi, de causar su desaparición, pues reveló que hace tres días la Fiscalía le mostró imágenes en las que se aprecia que el conductor tocó a su hija dentro de la unidad.

“El taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí, yo supongo, mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso, en donde el fiscal dice que no hay delito qué perseguir”, dijo.

Ante esto, acusó a la Fiscalía de haber actuado con hermetismo y de no haber “hecho su chamba”, pues afirmó que de haberle proporcionado la información con anterioridad ya estaría junto a su hija.

Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía. El gobierno puso la gente, no puedo echar mentiras, no puedo echarle ni flores a uno ni echarle mentiras al otro

Mario Escobar, Papá de Debanhi

“Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía. Mucha gente me criticaba, me decía que esto era un circo, esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales”, expresó.

Respecto a las primeras versiones, que apuntan a que la joven saltó la barda y cayó por accidente a la cisterna, aseguró que esto no es posible, y sugirió que el cuerpo pudo ser “sembrado”.

Previamente, el padre dio a conocer que hay dos videos perdidos, en los que se pudo haber observado a su hija cuando se dirigió hacia la empresa de transportes cercana a la zona de su desaparición.

“La empresa Alconsa no ha justificado que algunos minutos de video, que son importantes, desaparecieran por arte de magia, dos videos que están de frente. Tienen ocho cámaras”, reclamó.