CDMX quita toma de temperatura y tapetes en oficinas y comercios

La Ciudad de México permanecerá en semáforo verde de riesgo epidemiológico y los contagios siguen a la baja, por lo que a partir del próximo lunes se retiran medidas en lugares públicos como toma de temperatura, aplicación de aerosol desinfectante y el uso de tapetes sanitizantes.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró ahora, lo que se retira es el tapete que se había quedado y que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario; también, la toma de temperatura, pues muchas veces ésta no era ni siquiera muy exacta, pero sobre todo, que “en los niveles tan bajos que está el Covid-19, se considera que la toma de temperatura no es necesaria; y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y el gel a la entrada de los establecimientos”.

En este caso se retira la colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura, aplicación de spray o desinfectante en la entrada de personas u objetos, así como utilización de tapetes sanitarios, pero se mantiene el uso de cubrebocas en espacios cerrados, privilegiar la ventilación natural, entrega de alcohol-gel y se siguen los lineamientos de ventilación artificial.

“Eso es lo que hasta ahora consideró la Secretaría de Salud y cualquier otro tema ya se informará. Recuerden que siempre son decisiones técnicas, no es una decisión que dependa de la Jefa de Gobierno, sino hay un Consejo de Salud que toma estas decisiones”, aseveró.

Hasta el momento la ocupación hospitalaria en la Zona Hospitalaria del Valle de México es de 167 personas hospitalizadas, mientras que en la Ciudad de México es de 133 ciudadanos, “seguimos con la tendencia descendente y estamos bajando en el número de positivos a menor velocidad y no hay ningún tipo de repunte”, destacó el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark.

La positividad en la capital del país es de 5.4 por ciento a nivel general, además, que a partir del lunes 25 de abril quedan sin efecto las medidas para el ingreso de personas a establecimientos mercantiles, oficinas gubernamentales, espacios culturales, o cualquier otra instalación.

En tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la estrategia de vacunación continuará hasta el 23 de abril en cuatro macrosedes, para que la ciudadanía que no se ha aplicado el biológico, no tenga esquema completo o la vacuna de refuerzo, asista y esté protegido contra Covid-19.

Las sedes de vacunación son en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet donde se aplica AstraZeneca, en Sala de Armas también AstraZeneca al igual que en la Voca 7; sin embargo, en el CENCIS Marina se aplica Pfizer, Sputnik V y Sinovac.

Gráfico

MENOS HOSPITALIZADOS

Este viernes, la Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que durante las últimas 24 horas se registraron 27 defunciones, así como mil 77 nuevos contagios, con lo que hasta este 21 de abril ya suman 324 mil 60 muertes y cinco millones 732 mil 712 casos confirmados de Covid-19.

También señaló que hay 688 mil 431 casos sospechosos y cuatro mil 273 casos activos, es decir, aquellos que presentaron síntomas en los últimos 14 días. La disponibilidad de camas generales aumentó un punto porcentual, para situarse en 97 por ciento y con ventilador mecánico se mantiene en 98 por ciento.