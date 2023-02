"Construcción deja caer objetos en patio de escuela", acusan padres que advierten riesgo para alumnos

Padres de familia de la Escuela Secundaria Manuel Serna Castelazo 333 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, denuncian que una construcción de al menos 30 pisos pone en riesgo a los estudiantes, debido a que caen constantemente objetos al patio de la institución, lo que ha puesto en peligro a varios menores

Reportaron que la mañana de este viernes en la hora del receso, cayó una varilla al patio y casi pega en la cabeza de un estudiante, por fortuna solo rozó su cuerpo y no le pasó nada, sin embargo, aseguran que la caída de ladrillos y otros objetos ha sido una constante a pesar de que hablaron con la constructora y le solicitaron suspender labores en horarios escolares, situación que no han respetado.

Además, este mismo día una grúa de la construcción trasladó por encima de la escuela una estructura por varios minutos, lo que obligó a maestras y profesores a estar alerta ante cualquier riesgo.

"Construcción deja objetos a patio de secundaria", acusan padres de alumnos en la Cuauhtémoc Video: Especial

“Estaban hoy en el patio y cayó la varilla frente a tres alumnos, rompiendo la malla que se dispuso como techo para la protección del alumnado, Hace una semana se registró la caída demás objetos y no hacen caso, porque habíamos quedado en que no iban a trabajar en horarios de escuela pero no lo han respetado”, explicó Ruth Mejía madre de familia de uno de los menores en riesgo.

La madre se puso en contacto con este diario para advertir de la situación en la que se encuentran los alumnos, pues si bien, hay una malla encima de la escuela para proteger la institución, no ha servido porque es muy frágil y se rompe por cualquier objeto que se caiga, se del más mínimo tamaño.

“Se han caído ladrillo, pedazos de la misma construcción, varillas, pasan las grúas con ballenas en traslado, entre otras cosas. El riesgo es la seguridad de los alumnos porque de caerle cualquier objeto a un niño, puede fallecer por el impacto”, aseveró.

Destacó que han hablado con la alcaldía y Protección Civil, pero les dan medidas que nos se respetan, por ello, de seguir así la situación comenzaran a hacer cierres frente a la institución, afectando vías de suma importancia como Circuito Interior o Periférico.

Síguenos también en Google News

Leo