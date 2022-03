PAN acusa a AMLO de desdeñar a las mujeres y quitarles recursos a programas enfocados a ellas

“Es inmoral que quienes con sus acciones de gobierno han lastimado a la mujer pretendan hablarnos de feminismo”, sostuvo Marko Cortés presidente nacional del Partido Acción Nacional, quien condenó que les quiten el presupuesto para programas que tenían como objetivo proteger a las mujeres de la violencia.

El gobierno morenista no solo descuidó a las mujeres, las maltrató, se olvidó de ellas y les quita a diario programas y presupuesto. La última gran estocada fue el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que justamente era una manera de apoyar a las madres trabajadoras para dejar a sus hijos en buen resguardo y poder llevarlo necesario a casa Marko Cortés

En conferencia de prensa, en el marco del Día Internacional de la Mujer, agregó que el gobierno federal gasta el dinero público en lo que no tiene que gastarlo y lo recorta en los programas y acciones que buscan proteger a las mujeres de la violencia, como es la desaparición de las Estancias Infantiles, los refugios de las mujeres víctimas de violencia y el Seguro Popular.

También se pronunció en contra de los feminicidios y el silencio del gobierno de los gobiernos federal y de la ciudad de México “ante los hechos, ya quedó muy claro que ni al gobierno, ni al gobierno de la Ciudad de México le importan las mujeres, lo que también quedó muy claro es que tanto el gobierno federal, como el gobierno de la Ciudad de México les tienen mucho miedo a las mujeres, por eso se rodean con vallas, se esconden en su palacio, porque saben que las madres, las hijas, las hermanas, las nietas, las abuelas con razón están muy enojadas y hoy claman un trato digno”.

Además, reprochó que “la política fracasada de abrazos, no balazos", sólo ha generado mayor violencia. Por lo sostuvo: “México no puede estar condenado a la violencia, por esto también nuestro más enérgico reproche y condena por la violencia que estamos viviendo en Baja California, Colima, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, violencia provocada en gran parte por la fracasada política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal frente al crimen organizado”.

En su oportunidad, la senadora Kenia López Rabadán replicó a los señalamientos del Presidente de la República sobre las movilizaciones que: “Nos quiere ver débiles y desarticuladas como movimiento, quiere cuestionar a los feminismos, quiere cuestionarnos a las mujeres, no señor presidente, no quiera descalificar la lucha histórica. La marcha de mañana no será con marros y sopletes, será una marcha con espíritu y anhelo de que su gobierno se ponga a trabajar a favor de las mujeres”.

Por su parte, la secretaria de Promoción Política de la Mujer del CEN del PAN, Laura Esquivel, afirmó que hoy lo más importante es visibilizar lo que para el gobierno solo son números, porque todos los días 11 mujeres son asesinadas en México, hay más de 15 mil carpetas de investigación por violación y casi 70 mil por delitos sexuales; por ello, insistió en que el gobierno desprecia a las mujeres porque no hace nada por las 13 mil 112 mujeres que han sido asesinadas en este país.

