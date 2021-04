PAN: aprobación de Ley Orgánica de la FGR fue ilegal; ONG´s preparan manifestaciones por “retroceso”

La aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue ilegal, advirtió a La Razón el diputado del partido Acción Nacional (PAN) José Elías Lixa.

En entrevista, explicó que su bancada planteará este martes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se frene la discusión de la iniciativa en el pleno, ya que su aval violó el artículo 84 del reglamento de la Cámara de Diputados, el cual señala que “el dictamen aprobado en comisión será válido sólo cuando éste se apruebe por mayoría absoluta”.

Elías Lixa recordó que “el aval se dio por mayoría simple con una reñida votación de 12 a favor, nueve en contra y cinco abstenciones”.

Es una antinomia, una contradicción a la ley, entonces estaremos pidiendo que no suba al pleno y se vuelva a votar en la Comisión de Justicia, que necesariamente deberá modificar el dictamen para lograr la aprobación absoluta

Desde la sociedad civil, organizaciones feministas han denunciado que el dictamen significa un “retroceso” ya que les quita a las víctimas el derecho a coadyuvar en las investigaciones, un esfuerzo de muchos años que quedó plasmado en la ley vigente.

En entrevista con este rotativo, Adriana Lecona, líder de Ultravioletas Feministas, advirtió que, de aprobarse sin cambios en el pleno, saldrán a las calles para manifestarse.

No vamos a permitir que se vulneren los derechos ganados en años, no vamos a dudar en convocar a todos los colectivos y salir a manifestarnos, primero nos movilizaríamos en redes y no descartamos acudir de manera presencial a la Cámara de Diputados o a la propia FGR