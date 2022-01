PAN en el Senado exige que Delfina Gómez renuncie a la titularidad de la SEP

El PAN en el Senado exigió la renuncia inmediata de Delfina Gómez Álvarez a su cargo como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que se abra una investigación administrativa y penal en su contra.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la multa por 4.5 millones de pesos a Morena por omitir los ingresos obtenidos entre 2014 y 2015, mediante la retención de un porcentaje de los salarios de empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal, durante la administración de Gómez Álvarez.

Ante esta situación, el excoordinador panista, Damián Zepeda, aseguró que aunque la sentencia aprobada por los magistrados electorales tiene algunos matices, se ratifica el cobro de diezmos por parte de la entonces alcaldesa de Texcoco, que fue una detención ilegal de recursos, que se utilizaron para fines político-partidistas.

“Sí, sí me parece que debe renunciar la secretaria de Educación y cualquier funcionario que sea encontrado por un tribunal con una responsabilidad (...) Me parece que un Gobierno, cualquiera, pero este particularmente que todos los días se jacta de ser distinto, o sea, no puede solamente andar con discursos, se debe de mandar un mensaje contundente de que ese tipo de actuaciones no son permitidas, aún cuando hayan sido hechas antes”, manifestó.

Respecto al tema de la revocación de mandato, consideró que sí se podría hacer con menos recursos, pero apuntó que se requiere formalizar los cambios para que legalmente procedan.

Por otra parte, Zepeda ratificó su postura en contra de la reforma eléctrica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.

Aseveró que si “la oposición no se dobla no va a haber la reforma eléctrica dañina de Andrés Manuel López Obrador, así de claro”.

EASZ