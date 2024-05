PAN: Elección presidencial es entre dos mujeres; pide voto útil

La elección del próximo 2 de junio en la que se elegirá presidenta de la República, se definirá entre dos mujeres, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“Nosotros sabemos que tenemos a la mejor candidata, Xóchitl Gálvez y que después del segundo debate presidencial empezó un crecimiento claro en las preferencias electorales, llegando al punto de estar en empate técnico y encaminarse hacia una clara victoria”, confió.

Desde el estado de Durango dijo que Claudia Sheinbaum representa la dictadura, corrupción, opacidad y continuidad de los abrazos a criminales, además aseguró que “va en caída”.

El panista hizo un llamado a la ciudadanía a emitir en las urnas un voto bien pensado para derrotar al autoritarismo y populismo que tanto daño le ha hecho al país, a través del voto útil a quien realmente le puede ganar a Morena.

“El voto útil, es el voto que sirve para derrotar a un gobierno que no ha gustado, que no ha dado resultados, no un voto disperso en otras opciones, sino en la que sí le puede ganar al modelo que no nos gusta. Y amigas y amigos, claramente, obviamente el voto útil es para Xóchitl Gálvez”, instó.

El jefe nacional de los panistas solicitó un voto por Acción Nacional, que no haya votos nulos y se vote parejo.

Durango seguirá siendo azul🔵

¡Vamos a construir el mejor equipo que acompañará a @XochitlGalvez desde el poder legislativo!🇲🇽#VotaPAN pic.twitter.com/dBLodzWXUw — Acción Nacional (@AccionNacional) May 16, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT