PAN exige aplicar sanción con base a la autonomía

El PAN en el Senado criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido ofensivo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el tema de la ministra Yasmín Esquivel y demandó a la autonomía que haga valer su autonomía y sancione el plagio de la tesis con la que se tituló.

La vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul, Kenia López Rabadán, consideró que las declaraciones del mandatario federal incluso fueron agresivas al calificar como “puro choro mareador” el mensaje del rector Enrique Graue Wiechers.

Por eso, en conferencia de prensa, la senadora panista demandó a la máxima casa de estudios del país que de una vez haga valer su autonomía para castigar el plagio en el que incurrió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hoy el Presidente de la República ha sido violento, agresivo, ofensivo en contra de la UNAM, es necesario ya que la UNAM haga valer su autonomía y sancione el plagio de la ministra Esquivel”, declaró.

López Rabadán también criticó la iniciativa del diputado Alejandro Robles, de Morena, para sancionar el futuro plagio de tesis, en lugar de que se actúe en este momento en contra de la ministra.

“Es implícito que se le puede retirar el título a la ministra, esta ministra que claramente ha plagiado y hace tanto daño a las instituciones y tan se puede que lo que ellos quieren ahora es hacer una ley para que en futuras ocasiones cuando haya más plagios de sus amigos, de sus colaboradores, de estas personas impresentables.

“Dijeron que no iban a mentir, no iban a robar y no iban a traicionar y mienten con una tesis, roban y traicionan a la universidad y al pueblo de México, es una lástima que para eso ocupen sus votos, para este tipo de iniciativas”, manifestó.