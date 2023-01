“Puro choro mareador”, respuesta de Rector de UNAM sobre plagio de tesis de ministra, critica AMLO

La explicación que ofreció el rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el presunto plagio en la tesis de licenciatura que involucra a la ministra Yasmín Esquivel, es sólo un “choro mareador”, consideró este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo del Rector, está bien que informen, nada más que no hay nada concreto, todo fue como dirían los filósofos 'puro choro mareador', porque no hay nada concreto, eso de condenar el plagio todo mundo lo condena, pero aquí es a ver hubo plagio, quien ¿copió a quién? dictaminar y presentar una denuncia, porque sí está en la ley que si un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente que se cometió un ilícito se tiene que quitar el título”, aseveró López Obrador en Palacio Nacional.

AMLO señaló que antes de actuar, las autoridades judiciales deben definir que efectivamente hay un ilícito y acreditado el daño, proceder a tomar decisiones, pero se debe ir a fondo en este asunto.

“La SEP, si hay un juicio en dónde se declara que se cometió ese ilícito, puede quitar el registro, pero se requiere un proceso judicial; entonces ahí lo que debió hacer, es mi opinión porque debemos respetar la autonomía, era a ver a fondo y vamos a ver cómo está la situación porque más bien quedó todo en el limbo, si hubo plagio ¿quién plagio?”, manifestó.

Incluso señaló que resulta injusto que se le haya retirado la plaza a la docente que dirigió la tesis de Esquivel Mossa, Martha Rodríguez, a pesar de que se han encontrado al menos seis trabajos donde se incurrió en la misma práctica de copiar.

“A la maestra luego de 40 años y de que había dirigido 500 tesis y nada más deciden así le quitamos su plaza, a ver ¿por qué? y ¿dónde está el estudio? que tal que no sean esas o que no haya otras, ¿por qué no de una vez resolver eso?”, cuestionó el mandatario.

Aprovechó para aclarar a sus detractores que cuando se tituló, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales exigía acreditar el dominio de una lengua extranjera o dos a nivel de comprensión de lectura.

“Cuando yo termino las materias en la facultad me voy a trabajar al INE como pasante; cuando regreso ya hago la tesis y para obtener el título de licenciado en Ciencia Política, además de los créditos, te requieren en ese entonces para presentar el examen profesional; además de la tesis, un dominio de un idioma o dos traducciones yo opte por dos traducciones y lleve seis meses un curso en el Cele (Centro de Lenguas Extranjeras), dos cursos de comprensión de lectura en francés y portugués”, dijo López Obrador.

