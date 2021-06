PAN insiste en comisión para investigar Línea 12

El PAN en el Senado ratificó su petición para que se instale una comisión para investigar lo que sucedió en la Línea 12 del Metro.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, recordó que su partido ya había solicitado que se conformara una comisión técnica, luego de que el 3 de mayo se desplomó la Línea Dorada, pero la solicitud fue rechazada por la Comisión Permanente.

“Nosotros como grupo parlamentario solicitamos la constitución de una comisión de investigación, una comisión de investigación que además estuviera dotada de información técnica, de información que no estuviera politizada, sino que fuera integrada específicamente para encontrar la verdad de lo sucedido en la Línea 12. Y, por supuesto, para dar justicia a las víctimas de esta tragedia. Me parece que especular a favor o en contra no le ayuda a nadie. Lo que tenemos que hacer es investigar”, subrayó.

En conferencia de prensa, la senadora panista puntualizó que la salida de Florencia Serranía de la titularidad del Metro no es una solución para las víctimas de la tragedia.

“Lo que se requiere no es que se retire la titular del Metro, sino que se investigue quién fue el corrupto y el negligente para que esa tragedia sucediera. Se requiere que haya culpables. Se requiere que se establezca un procedimiento, no politizado, sino totalmente objetivo para saber quién fue el responsable y cómo va a ser sancionado. Para que esto no se repita”.

En ese sentido, enfatizó que “si después de una tragedia de este tamaño, con este dolor humano, no solamente para los capitalinos, sino para todos los mexicanos, no hay responsables en la cárcel, el mensaje de este gobierno será brutalmente terrible”.