PAN pide reconsiderar recursos para el INM por crisis migrante

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo hizo un llamado urgente al gobierno federal, a reconsiderar los recortes presupuestario al Instituto Nacional de Migración (INM) ante la crisis migratoria que vive el país.

“Desde Acción Nacional hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal para que reconsidere que los recortes presupuestarios al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) únicamente han ayudado a agudizar la crisis migratoria en nuestro país”, indicó.

Gómez del Campo dijo que no se puede dejar de señalar que, el presupuesto ha sido utilizado de manera incorrecta, dando como resultado el aumento de la pobreza en el territorio nacional, la inflación ha encarecido de tal manera la canasta básica que el sentimiento general es que ya no alcanza para nada, los precios de garantía no han funcionado mientras el resto de la economía continúa con tendencia al aumento.

Además, comentó que el aumento de la pobreza, la falta de oportunidades y el incremento de la violencia han generado que con el actual gobierno el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos haya aumentado y esto derive en situaciones tan lamentables como lo ocurrido en Texas.

En este tenor, sostuvo que el sector con el que se está más en deuda es con el de los migrantes, ya que el Ejecutivo prometió desarrollo y empleo para evitar que salieran de su territorio, sin embargo, al imponer su estrategia de austeridad puso al país en riesgo en temas como salud, educación, cultura, turismo, comercialización y comprometió el desempeño de las Instituciones gubernamentales.

“Las malas decisiones tomadas en materia económica por López Obrador desde el inicio de su gobierno y durante la pandemia han puesto a nuestro país en la lista de las diez economías que menos crecerán en América Latina durante los próximos tres años, según información del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló.

