PAN pide a SSa aclarar información sobre contratación de médicos cubanos; acusa financiamiento para autoritarismo en Cuba

El Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado a que la Secretaría de Salud (SSa) aclare la información respecto a la contratación que realizó el Gobierno Federal de médicos cubanos que ya llegaron para laborar en el país.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional Marko Cortés exigió que se informe puntualmente si los profesionales extranjeros realmente cuentan con la preparación para ejercer la medicina, o si estarán “haciendo política”.

Consultado sobre el “desconocimiento” que la dependencia federal admitió respecto a salarios, plazas, especialidades y lugares que cubrirán los galenos, como lo publicó La Razón este lunes, el líder panista urgió a la dependencia que dé a conocer esta información, y que también presente un informe de las atenciones que brindarán a pacientes.

Además, acusó que la contratación además de “insultante” para los profesionales de la salud mexicanos, también es “una forma de transferir dinero a una dictadura” y de mantener a los médicos cubanos “como esclavos, porque el dinero no es para ellos”.

“Ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende países autocráticos, no democráticos, y en esto es responsable del tráfico de personas con fines de explotación laboral. Habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o de política. Lo que esperaríamos es información que acredite si sí son médicos, cuánto se les paga, cuántas horas laboran, a cuánta gente están atendiendo. Información respecto a esta decisión política que vulnera el derecho a tener un trabajo de los médicos mexicanos”, dijo.

En tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería agregó que “no hay un solo documento” que acredite que los extranjeros son médicos, y calificó como “descarado e inaudito” la falta de claridad sobre el pago que recibirán, pues también señaló que el dinero será para “financiar una dictadura”.

En este contexto, refirió que cada galeno del grupo anterior que llegó al país recibió 145 mil 796 pesos por mes.

“¿Pues de qué son los médicos?, ¿qué es lo que vienen a hacer? No es posible que nos quieran ver la cara así. Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo a otro país, simplemente para intentar ayudarlo, no hay forma de que se pueda justificar. Primero, porque hay buenos médicos en este país que necesitan y quieren trabajar, pero además traerlos a ese precio es un descaro”, dijo.

El PAN en el Senado acusó que la actividad de los médicos cubanos en México es totalmente irregular y reprochó que la negativa de la Secretaría a otorgar información al respecto sólo confirma que pretende engañar a los mexicanos.

El coordinador del blanquiazul en la Cámara alta, Julen Rementería, se refirió así al rechazo de la dependencia que encabeza Jorge Alcocer a brindar la información solicitada por La Razón sobre cuánto ganarán los médicos cubanos, las plazas asignadas, las especialidades requeridas y los estados en los que fueron asignados.

En conferencia de prensa en la Contramañanera, que regularmente ofrece la senadora Kenia López Rabadán, apuntó que con esta actitud, la Secretaría de Salud sólo confirma que el tema de los médicos cubanos es un pretexto para financiar la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Absolutamente sí, claro que representa una actividad irregular, cómo que la Secretaría de Salud no saben ni cuánto ni cómo ni qué cobran, cuando manifiestan eso y lo confiesan de esa manera, ante lo que estamos es ante una negación de la información de manera sistemática para no tener que ser vistos como lo que está sucediendo, que están entregando dinero a un gobierno extranjero para financiar el gobierno de aquella nación, que estamos hablando de una dictadura”, manifestó.

Rementería enfatizó que no es posible que la Secretaría de Salud desconozca las asignaciones de los supuestos médicos cubanos, porque dijo que además nunca confirmó que realmente sean profesionales de la salud.

“No puede decir la Secretaría de Salud que no tiene los datos sobre las asignaciones, entonces si no conoce cuáles son las asignaciones, entonces que nos diga quién las tiene, con quién se entienden los médicos, con quién se hizo ese convenio para que vinieran a ayudar, el asunto del dinero no se entiende, pero el asunto que no sepan ni siquiera a qué vienen ni el trabajo, es inaudito”, enfatizó.

