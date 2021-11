Marko Cortés reconoce que PAN sólo puede ganar una de seis gubernaturas en 2022

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció que el partido blanquiazul sólo podrá ganar una de las seis gubernaturas que se disputarán durante las elecciones de 2022.

Cortés Mendoza prevé que el PAN sólo podrá competir a la gubernatura de Aguascalientes durante los comicios que se disputarán en 2022, de acuerdo con un audio revelado en el noticiero conducido por Claudio Ochoa Huerta en Latinus.

El audio filtrado presuntamente muestra una conversación que tuvo Marko Cortés con líderes del PAN el pasado 25 de septiembre, en donde aseguró que "está muy complicado" ganar las elecciones en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.

La única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

Has el momento, el líder blanquiazul aún no se pronuncia al respecto; no ha descartado ni confirmado las declaraciones que fueron reveladas en el audio.

Cabe destacar que en las elecciones pasadas del 6 de junio, el PAN sólo pudo obtener las gubernaturas de Chihuahua y Querétaro, entidades en las que ganó María Eugenia Campos Galván y Mauricio Kuri.

RFH