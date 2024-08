PAN va a relevo sin abrir votación a ciudadanos entre crítica a “simulación”

El PAN perfila mantener sus puertas cerradas y descartar la posibilidad de que la sociedad civil participe con voto en la elección de su próximo dirigente nacional, aunque también se apresta a abrir su convocatoria para que la ciudadanía participe sólo con propuestas.

Cecilia Romero, integrante de la comisión organizadora del proceso para la renovación de la dirigencia nacional panista, expuso a La Razón que se encuentran trabajando para que los ciudadanos participen con sus propuestas sobre lo que esperan del PAN, pues aseguró que es indispensable abrirse a la sociedad.

No obstante, dejó claro que dicha apertura a la sociedad no sería total. “Estamos analizando, junto a los exgobernadores, esta posibilidad de participación, pues queremos enfatizar en la convocatoria su participación, aunque por el voto, no”.

Explicó que, si bien se dejará abierta la participación de la sociedad civil, ésta no tendría poder de voto, ya que ése es un derecho de quienes militan en el partido.

“Lo que es posible y es necesario, es que la sociedad, con su opinión, dé sugerencias, propuestas y lo que espera del PAN; es que sean escuchados. Queremos enfatizar en nuestra convocatoria que la sociedad nos dé sugerencias, pero voto, no. El voto sólo es de la militancia, si es un método ordinario; pero incluso, si fuera extraordinario, sería por Consejo. Ninguna regla estatutaria nos prohíbe consultar a la ciudadanía, pero no para que ejerza el voto”, puntualizó.

Romero Castillo comentó que los panistas deben respetar sus estatutos “y no los pueden mandar a la basura, como lo hace el PRI”; por ello, recalcó que todo se tiene que establecer en la convocatoria.

Señaló que se tiene que revisar toda la documentación, ya que la convocatoria es el elemento madre del proceso y deben estar contenidos todos los elementos, para que sea el eje y, a partir de ahí, iniciar el proceso.

La comisión organizadora del proceso para la renovación de la dirigencia nacional panista indicó que en esta primera quincena de agosto emitirá la convocatoria para la inscripción de los candidatos a dicho proceso.

No obstante, el perfilamiento que delineó Cecilia Romero, Damián Zepeda, senador y posible candidato a la dirigencia del PAN, dijo a este diario que su partido no tiene de otra más que abrirse a la ciudadanía completamente, pues de lo contrario sólo es una “simulación”.

“Se deben abrir completamente, pues sólo escuchar al ciudadano, al final del día si no tiene injerencia, es sólo una simulación. Protegerse en los estatutos me parece una salida fácil, pues se requiere de un gran acuerdo nacional”, apuntó Zepeda Vidales.

Advirtió que si su partido no se abre realmente, podría repensar las cosas y tomar una decisión respecto a su posible candidatura, pues dijo que el proceso sigue muy controlado, pese a los esfuerzos que han hecho. “Voy a esperar a que el proceso se abra; en caso de que no se haga, evaluaré cuál es mi siguiente paso”, dijo.

El legislador mencionó que quienes compitan por el cargo deben ir al interior del país, para dar a conocer sus propuestas y, con ello, llamar a elecciones primarias para que toda la ciudadanía pueda participar de manera efectiva.

“Después de eso, lo puedes validar con tus estatutos, pero primero debes escuchar y que participe la gente; pues si tomas decisiones con un grupo muy limitado, eso no representa a la gente”, agregó.

También sostuvo que las encuestas primarias y encuestas son la mejor opción para escuchar a la ciudadanía, pues aseguró que el panorama en el cambio de dirigencia está controlado, ya que la actual dirigencia no quiere abrirse.

Al referirse al tema, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, mencionó que en un primer momento se deben respetar los estatutos y las reglas del juego, pues si las normativas dicen que sólo la militancia debe votar, se debe llevar así, pero aclaró que también se deben buscar mecanismos de participación de la gente.

Comentó que para que se pueda tener una participación social, es necesario que exista una reforma a los estatutos, pero aclaró que esto lo debe conducir la nueva dirigencia.

“Yo confío en la comisión que está realizando el proceso de cambio interno, y sí, hay confianza en los compañeros de partido que se encuentran llevando todo. Claro que se deben buscar espacios de participación de la gente, pero en su momento, pues se debe dar una reforma a los estatutos, pero ésta debe llevarla a cabo la siguiente dirigencia”, destacó.

Por separado, Gerardo Priego, excandidato del partido albiazul a la gubernatura de Tabasco, mencionó que se entiende el reglamento y los estatutos, pero advirtió que no es el momento de simular, ya que en estos momentos se requiere poner el partido en manos de la ciudadanía.

“Desafortunadamente, las últimas comisiones de elecciones han sido una simulación, pues sólo engañan a la militancia. No entender la situación del país, y luego de Acción Nacional, me parece que es un gravísimo error; pueden ser las últimas palabras en tierra, antes de la tumba”, manifestó.

Priego Tapia señaló que no involucrar a la gente en un momento tan delicado sólo va a traer más negativos, pues aseguró que fue “exactamente” lo que pasó en la pasada elección, ya que sostuvo que sólo tres meses antes de que culminara el proceso es cuando se vienen a dar cuenta que había gente.

El panista enfatizó que son los últimos llamados que se hacen al sistema de partidos, y si el PAN es el líder de la oposición, es también su última llamada para abrirse completamente a la ciudadanía o “cavar su tumba”.

Mencionó que su partido, como está ahorita, se encuentra “muerto”. Por ello, dijo, requiere de “electroshocks” para que reviva. Lo más importante, expuso, es dejar atrás la “corrupción interna y abrirse completamente, sin simulaciones”, pues de avanzar democráticamente en su vida, puede “revivir” y volver a ser una opción real de oposición para el país.

Piden al INE defina si es legal reelección de Alito

Al advertir que “esto no ha terminado”, priistas de renombre y trayectoria, detractores a la dirigencia nacional del partido presentaron un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el que urgen a que el órgano defina si es legal que Alejandro Moreno repita como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a partir del próximo domingo 11 de agosto, cuando se realizará la designación del dirigente del tricolor.

Dulce Maria Sauri, exlideresa de ese partido, dijo a La Razón que exdirigentes y militantes presentaron un recurso para evitar que esta situación ocurra y que el INE actúe de manera parcial y objetiva. Para ello, pidieron se convoque a una sesión extraordinaria previa al 11 de agosto para definir cuál es la situación de su partido, ante los cambios que hicieron a sus estatutos, y evitar una “reelección a modo”.

“Hemos presentado un recurso para solicitar al Consejo General del INE que convoque a una sesión extraordinaria para conocer de la situación del PRI, por el carácter urgente que reviste el hecho de que el próximo domingo 11 se pretende culminar con el proceso de renovación de la dirigencia nacional”, declaró.

La también exgobernadora de Yucatán dijo que, junto con Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Aurelio Nuño --exsecretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña--, y el exdiputado Fernando Galindo han sumado fuerzas para impedir esta “arbitrariedad”, al firmar el mencionado recurso, una “excitativa de justicia”. También, recogen testimonios de personas en el interior de la República que, como ellos, están inconformes con este “abrupto proceso”.

Sauri Riancho descartó participar el próximo domingo en la asamblea de consejeros del domingo para elegir al próximo presidente y secretaria general del CEN del PRI: “No le veo lógica, es parte de quienes han impugnado la legalidad de esa convocatoria y no juego de esa manera; estamos pidiendo respuestas y sería ilógico estar ahí”.

Presentamos un recurso para solicitar al INE que convoque a una sesión extraordinaria para conocer de la situación del PRI. El próximo domingo 11 se pretende culminar con el proceso de renovación de la dirigencia nacional

Dulce María Sauri, Exdirigente del PRI

La también exsenadora dijo que los priistas inconformes sostuvieron una charla con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, y señaló que ella, igual que los consejeros y consejeras con quienes se reunieron, escucharon los planteamientos hechos y que, por cierto, “no fueron exclusivamente sobre esta excitativa”.

“Ella no se pronuncia sobre asuntos que tiene en este momento bajo su revisión, pero mostró gran respeto por la ponencia. Confiamos en que se evaluará de una manera objetiva. Pedimos que el Consejo General del INE se pronuncie y nos diga si es legal. Bueno, pues ya ellos tienen sus plazos para revisar los procedimientos”, señaló.

Asimismo señaló que, adicionalmente, como integrante del Frente Amplio de Renovación (FAR), comenzó una gira por el país para informar sobre la impugnación que han presentado en contra de la reelección de Alejandro Moreno al frente de la presidencia del PRI, tocando el fin de semana pasado Culiacán, y esta semana estará en Veracruz.

“El propósito de ir a otros estados es presentar un informe del conjunto de impugnaciones legales que hemos venido interponiendo en estas asambleas. Les hablé de la impugnación contra la asamblea nacional, las razones por las cuáles se presentó, cuáles son los preceptos que está violentando, los avances que hemos tenido y, sobre todo, que tengan la certeza de que no están solos, porque hay mucha gente inconforme”, dijo.

El 3 de junio se estaba solicitando la asamblea y el 6 se estaba convocando. ¿Dónde estaba concentrada la dirigencia nacional, en las elecciones nacionales o en la preparación de la asamblea para prolongar el mandato del presidente?

Pedro Joaquín Coldwell, Exdirigente del PRI

Por separado, Pedro Joaquín Coldwell, exlíder del PRI, dijo que en el tema de la posible reelección de Alejandro Moreno como líder nacional priista “nada está dicho”. Afirmó que, por ir en contra de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán ver que las reformas estatutarias aprobadas en una asamblea nacional fueron ilegales.

Indicó que quienes están en contra de esta elección sólo tienen como objetivo inmediato que se conteste una sola pregunta: “¿Es legal o no es legal realizar reformas a los documentos básicos y elegir dirigencia nacional cuando todavía no concluye el proceso electoral federal?”.

El exlíder partidista dijo que si el INE contesta que no son legales los cambios estatutarios, de inmediato se “viene abajo la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional del próximo domingo 11 de agosto, en la cual están escritas dos fórmulas: la de Alejandro Moreno y la de Lorena Piñón”.

Recordó que el 2 de junio fueron las elecciones en el país, “el 3 de junio se estaba solicitando la asamblea y el 6 se estaba convocando. ¿Dónde estaba concentrada la dirigencia nacional, en las elecciones nacionales o en la preparación de la asamblea para prolongar el mandato del presidente (del partido)?”.

Finalmente, el también exdirigente del PRI, exsecretario de Energía y exdiputado federal Enrique Ochoa Reza, dijo que lo que está haciendo Alejandro Moreno es “raptar al partido”, y afirmó que de continuar de esta manera, “este señor llevará al partido a un funeral y no a un festejo por su centenario dentro de tres años”.

Sin embargo, se dijo confiado en que el TEPJF aplicará la ley: “Hay violaciones a la ley de partidos. Está claramente estipulado que durante un proceso electoral no se pueden renovar las dirigencias de los partidos. El actual proceso electoral aún no concluye, y entonces Alejandro Moreno está violando la ley. Esto no ha terminado”.