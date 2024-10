PAN responde ante negativa de Sheinbaum de dialogar con oposición, '¿A qué le tiene miedo, presidenta?'

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), a través de su coordinadora Noemí Luna, cuestionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum sus afirmaciones respecto a que no se reunirá con representante de la oposición y sólo lo hará con mandatarios, preguntado a la mandataria: "¿A qué le tiene miedo presidenta?"

“Presidenta, la oposición representamos 43 de cada 100 votos, esto significa que 64 de cada cien ciudadanos no votaron por usted. Somos mayoría. No es una concesión y usted está obligada a gobernar para todos. Se lo dijimos al momento que juró guardar y hacer guardar la Constitución, no le está permitido este mensaje de división entre mexicanos”, subrayó Luna Ayala.

En este sentido, la legisladora federal convocó especialmente a las empresas y representantes de los medios de comunicación; así como a mujeres, estudiantes, madres buscadoras y población en general a no permitir que avance la descomposición del país, como pretenden hacer Morena y sus aliados.

“Estamos en un momento crítico. Apreciamos lo que se hace desde los medios de comunicación y las redes sociales, porque de lo contrario la descomposición de México ya hubiera avanzado mucho más rápido."

“La actual composición de la Cámara de Diputados implica para la oposición dar voz a millones de mexicanas y mexicanos, aunque la mayoría oficialista no permita que se discutan nuestras iniciativas ni que opinemos. Ahora no sólo es en esta Cámara donde no quieren permitirnos hablar, sino que hasta la propia Presidenta de las y los mexicanos nos rehúye”, aseveró la panista.

“¿A qué le tiene miedo, presidenta? Ahora le revertimos la pregunta que usted nos hizo cuando –previo a las campañas electorales- denunciamos que no podría postularse, porque estaba infringiendo la ley al hacer actos anticipados de campaña”.

“Llamamos a los representantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a ser críticos y no dejar que Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos desviemos. Todas y todos estamos en el mismo barco y es totalmente reprobable que se usen recursos públicos desde una mañanera para atacarnos. Es totalmente reprobable que sigamos divididos entre quienes aman a un presidente que ya se fue y que los que no lo amamos somos ‘traidores a la patria’. Es un retroceso que no podemos avalar”, finalizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT