PAN en el Senado afirma que no respalda retrocesos

El PAN en el Senado puntualizó que no respalda ningún retroceso en cuanto a las acciones afirmativas y tampoco está en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, apuntó que todavía se debe esperar a que haya un dictamen en la Cámara de Diputados respecto a las limitaciones que se buscan imponer al órgano electoral jurisdiccional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, señaló que la posición de su partido es a favor del TEPJF y de los derechos que se han logrado en los últimos años.

“La postura clara del PAN, que es la nuestra, es de que no estamos por aceptar ningún retroceso que tenga que ver con las acciones afirmativas, no estamos en ello, no estamos tampoco en un retroceso que tenga que ver con el tema de las mujeres, absolutamente no, y tampoco estamos en contra del Tribunal como no estuvimos tampoco en contra del INE, estamos a favor de la defensa del Tribunal y de cada uno de los derechos y de las actuaciones que ya se han logrado”, manifestó.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez consideró, a título personal, que no es momento de que se hagan este tipo de reformas, por lo que incluso se pronunció porque se baje la propuesta.

“Vale la pena que en la Cámara de Diputados se den el tiempo para estudiarla, para leerla con calma y si hay que hacer algo con este tema que, probablemente haya sus razones, no eliminando derechos de las minorías, como son los pueblos indígenas a los que yo voy a defender”, expresó.

Durante la sesión del Senado, la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, también advirtió que la reforma al TEPJF no pasará en la Cámara alta.