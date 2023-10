PAN urge a detener avance del populismo en México y América Latina

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza hizo un llamado a defender la democracia del país, pues aseguró que en México se está gestando una dictadura que es necesario erradicar.

“En México se está construyendo una dictadura. No nos estamos jugando la siguiente elección, sino un país democrático”, dijo.

Durante el Foro America Libre, Unidos por la Democracia criticó la reunión que en días pasados sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con los mandatarios de América Latina a quienes calificó de “dictadores”.

“Mientras que el lunes pasado se reunieron los dictadores en Chiapas, hoy se reúnen los demócratas. Los derechos se deben seguir conquistando todos los días, las libertades y democracia se debe proteger todos los días”, precisó.

Además, reprochó la forma de gobernar de Morena por los constantes ataques al Poder Judicial y a la oposición, aparte de las instituciones de transparencia.

“Logramos ganar la presidencia con el PAN e impulsar el Instituto Nacional ds Transparencia para que se tenga claridad en el gasto del gobierno, así como el respeto a los derechos humanos, pero llegó el populismo. Es algo de lo que tenemos que aprender y corregir, por ello es necesario que nos juntemos los que pensamos en el desarrollo humano, pues no compartimos los regímenes que promueven la pobreza”, explicó.

Dijo que preocupa como otros países se están deteriorando y como el autoritarismo avanza en todo el mundo, por ello, condenó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se quite la máscara y se ve con quien está, “que son los países autoritarios de América Latina”.

Indicó que en México se encuentra “desbordada” la inseguridad, debido que matan activistas, defensores de derechos humanos y amenazan a partidos, políticos y funcionarios.

“En Chiapas un activista convocó a una marcha por la paz fue asesinado. Recientemente en Jalisco, jóvenes fueron obligados a matarse. En 2021 tuvimos el proceso electoral más violento de la historia y el Presidente dijo que reconocía que la delincuencia se había portado bien, pero eso solo señala que se han expandido en su territorio”, añadió.

Mientras que la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que es necesario terminar con ideologías fracasadas que no llevan a desarrollo, sino solo a sumir a la gente en la pobreza.

Indicó que van a dar la batalla para detener el avance del populismo en México y otros países, pues los gobiernos emanados de él, solo evitan el desarrollo de los países.

Llama Xóchitl Gálvez a defender la democracia que se encuentra amenazada

La representante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez hizo un llamado a defender la democracia en México de personas que pretenden perpetrarse en el poder y acabar con las instituciones, pues aseguró se encuentra amenazada.

“Solo manipulan al pueblo para amasar más poder, como si no hubiera Constitución y leyes que los rijan. El actual gobierno busca construir un régimen que elimina los contrapesos”, aseveró.

Durante su participación en el Foro América Latina recordó los ataques que ha sufrido el Poder Judicial y afirmó que si no existe esa división de poderes, no existe la democracia.

“Hemos visto la agresión al Poder Judicial, pues si existe, no hay democracia. No concede que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se sujete a sus designios y hemos visto que en cuatro años como busca quitar los balances democráticos”, dijo.

Señaló que se buscó erradicar al INE, se persigue penalmente a los opositores, instituciones; se colocó en la CNDH a una de sus militantes que solo los defiende, se calumnia y se publica una lista de los periodistas críticos.

Además, dijo que se exhibió de manera ilegal sus estados bancarios y los de sus clientes; “hoy en México la libertad y la democracia se encuentran seriamente amenazados”.

Mencionó que el Gobierno federal mantiene relaciones amistosas con los peores representantes del populismo en el continente, además que incitó a marchar a tropas rusas en el desfile de la Independencia, así como reacción tibia en el conflicto entre Israel y Palestina.

“No nos podemos confundir, entendamos que nuestras alianzas son los países libres y democráticos”, sentenció.

Por ello, urgió a unir fuerzas para derrotar al populismo, los partidos se deben a abrir a la participación ciudadana, “abrir las ventanas para que entre el aire fresco”, así como defender a las instituciones democráticas del país.

Mencionó que en los siguientes meses se enfrentarán a un aparato de Estado que defiende a una candidata oficial.