'Pandilla de criminales no debe regresar a gobernar', reafirma Fernández Noroña 

Gerardo Fernández Noroña aseguró que “la pandilla de criminales” no debe regresar a gobernar, por lo que es necesario apoyar a la Cuarta Transformación.

“La derecha por eso miente, ataca al compañero presidente y hace cosas negativas. En el Estado de México les dio vergüenza salir con un mismo logotipo, por ello fueron por separado. Yo decía que eran los mismo y ahora ya se casaron por la iglesia y el civil, y el PRD les levanta la cola” aseveró.

Dijo que no podrán con su movimiento, ya que es el tiempo de la gente y no hay dedazo en el proceso de selección interna; sin embargo, acusó que, si son compañeros "¿para qué ponen tantos espectaculares?", y criticó a Adán Augusto por hacerlo, aparte cuestionó la procedencia de sus recursos.

Arremetió contra Claudia Sheinbaum al señalar que será la siguiente presidenta, cuando acordaron no hacer ese tipo de declaraciones, mientras que aclaró que Mario Delgado, dirigente de Morena solo se hace de la vista gorda”.

“Piensas que con dinero van a ganar, pero se equivocan, porque les vamos a ganar con el apoyo del pueblo. A veces no tenemos ni para una carpa y nos mojamos, además que nos critican porque no vamos a ganar”, indicó.

Adelantó que en el futuro hará conferencias matutinas, como o hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador “para que los paniaguados aprendan”.

Indicó que “el Noroñabus” no “jala” ya que está descompuesto y por eso no la he llevado a sus recorridos.

Por otra parte, mencionó que es una prioridad el tema de la alimentación, por ello dijo que en las escuelas deben existir buenos desayunos y no leches o galletas . Además, comentó que apoyará al campo, ya que se debe priorizar los alimentos.

FBPT