Paraguay no reconoce gobierno de Maduro; celebra cumbre de CELAC

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez aseguró que el gobierno que representa por ningún sentido o circunstancia reconoce la administración de Nicolás Maduro y acotó que “es de caballeros decirlo de frente”, durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido y circunstancia representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro, no hay ningún cambio de postura de gobierno y es de caballeros decirlo de frente Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay

La declaración tomó por sorpresa a mandatarios y ministros asistentes, y aunque a lo lejos se escucharon algunos gritos, el mandatario continuó su presentación.

Los pueblos americanos siempre aspiramos a una unión: Mario Abdo Benítez

Mario Abdo Benítez aseguró que la integración de los países de América Latina y El Caribe es la única alternativa para conformar un bloque de cooperación.

Los pueblos americanos siempre aspiramos a una unión y hacemos esfuerzos para llegar a ello, la Organización de Estados Americanos y la CELAC reflejan una vocación integradora con estructuras diferentes pero complementarias, no podemos permitir que componentes ideológicos contaminen este proceso Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay

El mandatario señaló que hay aspectos que corregir en la integración de los países, aunque aclaró que con el apoyo de todos se pueden identificar las reformas necesarias para el buen funcionamiento.

“En muchos lugares faltan caminos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación, esto es posible si se respetan los valores democráticos, la legitimidad democrática que no solo se da accediendo a las urnas, sino construyéndose día a día y honrándola con nuestro actuar sin inmiscuirse en otros poderes, sin perseguir a quienes piensen diferente a nosotros; no hay otro camino que no sea la democracia”, estimó.

Abdo Benítez aseguró que los desafíos no se pueden enfrentar de manera aislada ya que, al aparecer la pandemia fallaron los sistemas, se hicieron más visibles las desigualdades y no hubo acceso a las vacunas.

En momentos de crisis apareció la solidaridad, agradezco sinceramente al Presidente López Obrador, al de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Estados Unidos, por eso estamos aquí para acompañarlos y reconocer su gesto solidario Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay

Además dijo que el reto de la CELAC es la lucha en contra del crimen, tráfico de drogas, secuestro y explotación de víctimas; la cooperación internacional es vital, y “nos preocupa los efectos del cambio climático y debemos exigir a los países que contribuyan a mejorar sus emisiones”, expresó.

