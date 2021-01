Paran desconversión de hospitales Covid

A raíz del aumento de la ocupación hospitalaria, el Gobierno federal deberá retrasar el plan de concentrar la atención Covid-19 en un número reducido de unidades médicas, declaró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En entrevista con La Razón, en Palacio Nacional, el funcionario a cargo de la pandemia señaló que no es posible replegar el número de hospitales que se tienen actualmente y, por tanto, reanudar los servicios diferidos por la contingencia.

Pese a que ya se tiene contemplado el uso de la vacuna de CanSino en el país, el subsecretario aclaró que la empresa no ha entregado el expediente completo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual ocurrirá, según lo pactado, hasta el 22 de enero.

Perfilaban mantener alrededor de 300 hospitales Covid para reanudar los servicios diferidos por la pandemia ¿En la situación actual se puede reducir el número de hospitales? No de momento, lo vamos a tener que diferir. Eso lo planteamos en agosto y septiembre. Allí estipulamos dos escenarios: si hubiera continuado durante octubre y hasta la fecha en descenso hubiéramos podido replegarnos y concentrarnos en esas poco más de 270 unidades. Como no fue así, sino más bien ocurrió nuestra predicción básica, que empezó a aumentar en octubre, de momento no nos replegamos. Se mantiene el esquema de organización que está en el documento técnico de Continuidad de Operaciones donde se priorizan tres tipos de problemas de salud. Los que requieren atención urgente, que deben ser atendidos. Allí juega un papel importante estos convenios con hospitales privados para que reciban a personas con otro tipo de enfermedades. Hay un segundo grupo que se puede diferir, pero no necesariamente en el hospital que les corresponde y son transferidos. Y los que definitivamente se pueden diferir porque son procedimientos selectivos y se van posponiendo.

La vacuna de CanSino está en proceso de fase tres ¿qué pasos faltan para que pueda someterse a análisis para su autorización sanitaria en México? Para poder ser autorizada falta que la propia empresa CanSino, a través de sus representantes en México, entregue documentación. El expediente tiene todavía limitaciones, el que que se presentó a Cofepris. Ellos se comprometieron a que el 22 de enero van a tener ya completo el expediente. Una vez completo se puede revisar y si la evidencia es sólida de que es una vacuna de calidad segura y eficaz se le podrá dar la autorización de uso de emergencia.

¿Cómo ha avanzado el diálogo para la vacunación del personal del sector privado? (El diálogo) ha sido fructífero. Efectivamente, se pidió principalmente por parte del Consejo de Salubridad General a las principales asociaciones —son tres de hospitales privados— que nos ayudaran a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo en las instituciones que consiste en solicitar la integración de estos registros nominales de personas que están trabajando enunidades Covid privadas. Nos mandaron ya algunas listas. Están siendo analizadas, hemos encontrado algunas inconsistencias, yo diría menores o confusión quizá de quién debe estar en la lista y quién no. Sería hasta los (embarques) que están en febrero (la vacunación), dado que las listas no están depuradas y tenían estas inconsistencias.

¿Cuál es el balance de la primera semana de la etapa de expansión de la vacunación? En general es muy positivo. Una buena colaboración de todas las instituciones. Tuvimos algunos retos de registro en la plataforma. Esto tuvo que ver con que no existen censos predeterminados de las secretarías estatales de salud de su personal que está en las unidades Covid, aunque existen las nóminas laborales, no necesariamente había una identificación clara de quién estaba en una unidad. Tuvimos que habilitar un mecanismo para que localmente las brigadas correcaminos pudieran autorizar la vacunación de personas que previamente no estaban registradas en la plataforma sólo si la propia comunidad del lugar, particularmente el director del hospital, reconocía que se trataba de una persona del grupo Covid.