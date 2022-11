Pare de dividir a México, pide Marko Cortés a AMLO por "discursos llenos de odio"

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, arremetió en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y calificó sus discursos como "llenos de odio y resentimiento".

El panista aseveró que México requiere de entendimiento y fraternidad, contrario a los discursos que vienen desde Palacio Nacional, por lo que pidió al titular del Ejecutivo Federal dar resultados.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, México necesita de entendimiento y fraternidad, no de sus discursos llenos de odio y resentimiento contra una parte importante del pueblo mexicano. Le recuerdo que su obligación es gobernar y dar resultados, pare ya de dividir a México” Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

En un segundo mensaje aseguró que a Morena le encanta mentir y usar los datos como les conviene; no obstante, "a las familias ya no las pueden seguir engañando, ya el dinero no les alcanza para nada; la inflación sigue aumentando y los precios son cada día más altos”, condenó.

CEHR