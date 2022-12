"Aunque parezca increíble, Tren Maya se inaugura el año próximo", sostiene AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que, aunque parezca increíble el Tren Maya se inaugura el siguiente año, los mil 554 kilómetros con todas las estaciones y paraderos, incluido el nuevo aeropuerto.

Aseguró que la construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

A través de un videomensaje en sus redes detalló que el tramo Tulum-Cancún es único por la gran cantidad de ríos y cavernas que tiene.

“Estamos en Tulum iniciamos la gira de supervisión del Tren Maya en Palenque y estamos terminando aquí en Tulum. El Tramo Tulum- Cancún es único porque tiene cavernas, ríos subterráneos y el propósito es no causar daño en lo mínimo a la naturaleza”, destacó.

Acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y el director de Fonatur, Javier May; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que es el coordinador de todas las acciones; además de Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que, aunque algunos no quieran aceptar o no sepan, se necesita conocer que una obra como el Tren Maya de mil 554 kilómetros no se hace en ningún lugar del mundo.

“Esto es un orgullo de nuestra ingeniería civil y militar, y desde luego significa la participación de servidores públicos, constructoras mexicanas y extranjeras que están realizando esta magna obra”, destacó.

A través de un estudio, los militares dijeron que es una zona donde ese puede cimentar, y no hay algún riesgo.

López Obrador dijo que quien vaya en el tren va a ir viendo la selva, por una parte, pero del otro lado el mar.