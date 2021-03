El paro nacional marcó un hito, pero la violencia se ha recrudecido: Bauche

La actriz Vanessa Bauche, una de las impulsoras del paro nacional Un día sin nosotras, a un año de este movimiento que reclamaba entre sus principales demandas no más feminicidios, lamentó que se haya recrudecido la violencia contra las mujeres, pero también reconoció que ese hecho fue un parteaguas y logró cambios importantes, pues más mujeres están dispuestas a denunciar si han padecido algún tipo de violencia.

“A pesar de esta contundente demostración por parte de las mujeres, de nuestra capacidad para parar el país, lograr un hito en la historia de México, que es este primer paro laboral nacional donde hubo un impacto económico de más de 42 millones de pesos, son más de dos mil 300 las mujeres asesinadas, ha recrudecido brutalmente la violencia de género, se ignoran de manera sistémica los reclamos de las colectividades feministas, que buscan la justicia y la defensa de los derechos humanos, se candidatea a personas con carpetas de investigación abiertas, están pasando muchas cosas contradictorias”, expresó en entrevista con La Razón Vanessa Bauche, también presidenta de la fundación Centro Nacional de Cultura de Paz.

Si bien, la actriz de Amores perros reconoció los pendientes que hay en la agenda de género, destacó que también hubo avances en el ámbito de la denuncia. “Hay más mujeres que están dispuestas a romper el silencio, a encontrar los apoyos adecuados tanto psicológica como legal o jurídicamente para denunciar por las vías correspondientes y eso es importantísimo”, resaltó.

Bauche, quien a través de su fundación vinculó a 200 mujeres en situación de riesgo por la violencia por aislamiento, criticó que mientras existe un trabajo importante por parte de la sociedad civil organizada, por parte del Presidente López Obrador haya un discurso que polariza.

“Aún hace falta un reconocimiento profundo por parte del Ejecutivo, creo que estas respuestas que se han dado ante el clamor nacional con respecto a la agenda y perspectiva de género y perspectiva en nuestro país, son muy lamentables, polarizan, dividen, generan confusión, desinforman, pero sobre todo denigran o desconocen la importancia y valía de cada mujer y niña en nuestro país”, dijo.

La actriz reprobó que a un año de la pandemia no haya acciones concretas para combatir la violencia contra la mujer. “

No tienen una estrategia para combatir la violencia derivada de la pandemia porque no quieren, hay especialistas que llevan toda una vida diciendo lo que se tiene que hacer y cómo. Las organizaciones de la sociedad civil deberían ser los brazos más fuertes donde el Ejecutivo tendría que apoyarse, pero no, al contrario, lo que ha venido haciendo es golpearlas, ahí están las respuestas, existen los programas, pero no se implementan. Es lamentable que se siga negando la realidad machista, misógina y feminicida de nuestro país”, condenó.

Remarcó que para este 2021 uno de los mayores retos es hacer acciones más visibles y seguir impulsando cambios a nivel legislativo.