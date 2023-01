El PAN en el Senado acusó que la pasarela de "corcholatas" que realizará Morena en sus plenarias será una ilegalidad por la promoción de sus aspiraciones presidenciales.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, reprochó que a los aspirantes presidenciales del guinda no les importe respetar las disposiciones constitucionales .

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado aseveró que ni siquiera con “la propaganda ilegal” que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador de las "corcholatas" ha generado condiciones favorables para que Morena gane en 2024 .

"El Presidente ha intentado, ha querido hacer una transformación y lo único que ha generado es una decepción para los mexicanos. Así es que esta pasarela no será más que una ilegalidad, pero sobre todo no será más que un tiro de salva, porque evidentemente no están dando resultados sus corcholatas"