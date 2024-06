Patricia Mercado reconoce y celebra el crecimiento de Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Máynez

La senadora Patricia Mercado Castro reconoció y agradeció el crecimiento del partido Movimiento Ciudadano con el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Por medio de redes sociales, Patricia Mercado compartió un video en el que se puede ver a varios integrantes del Movimiento Ciudadano junto a Jorge Álvarez Máynez, quien saludó con alegría a quienes se encontraban en el lugar.

La senadora reconoció y celebró los resultados de las pasadas elecciones del domingo 2 de junio, destacó: "Gran recibimiento a Álvarez Máynez en su casa, como el excelente candidato presidencial que consiguió la confianza de 6 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy en la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano celebramos el ser la fuerza política de mayor crecimiento y la confirmación de que fue correcta la decisión de ir a las elecciones con nuestro propio proyecto".

Patricia Mercado había sido designada como vocera de campaña del ex abanderado de MC, sin embargo, un mes después dio a conocer que renunció debido a que en el partido habían tomado decisiones que no pudieron defender, aseveró.

Este sábado, Jorge Álvarez Máynez regresó a sus actividades dentro de su partido, luego de la jornada electoral del día domingo 2 de junio. Hoy se llevó a cabo la sesión en el Consejo Nacional de su partido.

En su cuenta oficial de X, el ex contendiente compartió "me siento muy agradecido y orgulloso de todas mis compañeras y de todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano. Saludarlos hoy, en nuestra Coordinadora y Consejo Nacional, me permite refrendar que nuestro Movimiento está en su mejor momento".

Recientemente, Dante Delgado, quien se desempeña como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano destacó que tanto Jorge Álvarez Máynez como Salomón Chertorivski formarán parte de la dirigencia del partido naranja, esto se debe a que destacaron los buenos resultados en la pasada contienda electoral.

