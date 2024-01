Patricia Mercado se suma a equipo de campaña de Álvarez Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que Patricia Mercado se sumará al equipo de campaña y el proyecto que ahora encabeza.

“He dicho que este proyecto va a tener como prioridad las causas y las ideas, y hoy me siento orgulloso de anunciarles que @Pat_MercadoC coordinará la nueva visión de país para el México Nuevo México”, escribió en redes sociales.

La publicación fue acompañada por una fotografía junto a la senadora emecista, quien en 2006 buscó la Presidencia de la República por el Partido Socialdemócrata, del que fue fundadora.

“Desde que era estudiante, Patricia ha sido inspiración y referencia en la lucha por un México de iguales. Hoy, frente al reto más importante de mi vida, caminamos juntos”, agregó el candidato.

De esta manera, la legisladora ahora se integrará al equipo para coordinar el Programa de Gobierno.

He dicho que este proyecto va a tener como prioridad las causas y las ideas, y hoy me siento orgulloso de anunciarles que @Pat_MercadoC coordinará la nueva visión de país para el México Nuevo 🇲🇽.



Desde que era estudiante, Patricia ha sido inspiración y referencia en la lucha por… pic.twitter.com/m7IEaPVocW — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 22, 2024

leer más Jorge Álvarez Máynez advierte que dará la vuelta a contienda presidencial

MC aprueba candidatura presidencial de Álvarez Máynez

El sábado, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) anunció que se aprobó la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez rumbo a los comicios federales de 2024.

En Asamblea Nacional Electoral, Juan Zavala comunicó que “se aprueba la candidatura”, después de que la estructura del partido aprobara por unanimidad que Álvarez Máynez contienda por la presidencia por este partido.

A propósito, Álvarez Máynez dijo que es posible hacer política con dignidad, pues mientras la oposición habla de unidad, Movimiento Ciudadano (MC) es una alternativa que ha acreditado congruencia, pues son los púnicos que han enfrentado las reformas más regresivas del pasado.

“Va a estar en la boleta la sensatez, una opción que no agravia, ni ofende, que no hace política poniendo adjetivos, ni alentando discursos de odio. No hemos hechos compromiso con grupos de interés, con poderes para estar en la boleta, por ello vamos a hacer una campaña libre de compromisos”, explicó ante la plana mayor de MC.

Con información de Jorge Butrón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM