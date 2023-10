'Pecado social' defender privilegios del Poder Judicial, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de quienes defienden los “privilegios” del Poder Judicial, porque dijo que es un “pecado social”, y advirtió sobre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rompa el orden constitucional.

Por ello, AMLO aseveró que es momento de aprovechar que vienen las elecciones para informar a la gente e impulsar una reforma judicial para que el pueblo elija directamente a los jueces.

Luego de que en la Cámara de Diputados aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, dijo que aunque es válido que se manifiesten los trabajadores, no le preocupa que amenacen con huelgas, porque señaló que así no podrán liberar a delincuentes.

“Es muy válido que se manifiesten los trabajadores y se garantice la libertad de expresión, el derecho a la manifestación. Ahora que dicen no vamos a trabajar, va a haber huelga, no crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto significa que no van a dejar libres a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, no estoy exagerando”, manifestó.

Durante la conferencia mañanera, se refirió al anuncio de que se unirá el bloque conservador para presentar acciones de inconstitucionalidad y dijo que esto representaría la ruptura del orden constitucional, porque la misma SCJN resolverá anular las facultades del Poder Legislativo.

Por ello, llamó al gremio de abogados, particularmente mencionó de la UNAM, de la Barra de Abogados y de otros colegios de abogados a que analicen la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial.

“Ya tengo información, porque aquí vienen a decirme todo, de que ya se pusieron de acuerdo con los del PAN, con (Santiago) Creel y otros legisladores, y van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declara inconstitucional la aprobación de la cancelación de los fideicomisos y quién va a declarar inconstitucional”, declaró.

En ese contexto, López Obrador insistió que en las elecciones se debe informar a los ciudadanos para que tomen conciencia sobre la necesidad de que haya una reforma al Poder Judicial, que podría ser impulsada por una mayoría legislativa.

“Sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial, desconocen por completo al Poder Legislativo, lo nulifican, y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador del país, por eso tampoco pasaría nada, porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija, no el presidente, el Congreso ni la elite del poder económico, porque son los que mandan en el poder judicial, los potentados”, subrayó.