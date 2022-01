AMLO: Aspirantes a dirigir sindicato petrolero expondrán propuestas en “ mañanera”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el próximo lunes cuando se brindará un espacio en "la mañanera" para que los 22 candidatos que buscan dirigir el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) tengan un espacio para exponer sus propuestas.

En conferencia de prensa, explicó que por la cantidad de candidatos se podrían organizar por grupos a lo largo del día o de la semana, y aclaró que el objetivo de la actividad es que los trabajadores conozcan por quién votarán de manera libre y secreta.

leer más En noviembre aumentó 3.1% el personal ocupado en industria manufacturera

“Aquí van a hablar todos, tenerle confianza a los trabajadores y también que se entienda si a un dirigente no lo conocen, si nunca se ha parado por un centro de trabajo, pues cómo van a votar por él, porque antes los imponían y ni los conocían, los imponían los líderes arriba”, compartió el mandatario.

Además, confió en que con la nueva Reforma Laboral, los trabajadores tienen más oportunidad de participar de manera libre y sin dejarse engañar.

“Nada de intimidación y amenazas, ya no, eso ya queda atrás y también la libertad, no se olvide, no se implora, se conquista, no hay que dejarse intimidar por nadie”, añadió el tabasqueño.

lemm.