Pensión Bienestar. Solicita una visita domiciliaria para recibir tu tarjeta

Si eres beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y recibes tus pagos por medio de Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank o Afirme y no puedes acudir por tu tarjeta del Banco del Bienestar, te decimos cómo solicitar la visita domiciliaria.

Recuerda que tienes hasta el 31 de mayo para solicitar una visita domiciliaria, por lo que para programar la visita, tu auxiliar debe asistir a tu módulo del Bienestar correspondiente con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: Credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

Acta de nacimiento legible

Impresión reciente del CURP

Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto: De celular y casa

te interesa Popocatépetl EN VIVO. Sigue AQUÍ la actividad del volcán y la caída de ceniza

Pasos para solicitar la visita domiciliaria

Posteriormente, tu auxiliar deberá llenar una solicitud de visita domiciliaria, para que un representante del Bienestar pueda acudir a tu domicilio a realizar la visita y entregarte tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Si aún no has realizado el cambio de tarjeta no te preocupes, continuarás recibiendo los pagos de tu pensión en la tarjeta que tienes actualmente. Recuerda que al momento de recibir la tarjeta del Banco del Bienestar no debes entregar tu tarjeta bancaria anterior.

Por otra parte, este proceso no aplica para personas que residan en el Estado de México o en Coahuila, ya que en ambas entidades existe el periodo de veda electoral por las elecciones de gubernatura.

Si tienes alguna duda, puedes llamar a la Línea del Bienestar 800 639 42 64.

¿Sabías qué el #BancoDelBienestar cuenta con un directorio de sucursales?



Utilízalo para encontrar la más cercana a tu domicilio



Consúltalo aquí:

🔗https://t.co/yGgXxyIm5d pic.twitter.com/eqKMiiXY64 — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 20, 2023

Síguenos en Google News

DAN