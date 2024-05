Lo peor del PRI está en Morena, señala Xóchitl

La renuncia de Alejandra del Moral a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su adhesión a la 4T desató una oleada de opiniones enfrentadas entre la clase política.

Para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lo anterior es muestra de que Claudia Sheinbaum “ama a los del PRI, a los del PAN”, a pesar de que tanto se queja de ellos, pero “le encantan”.

“Aquí prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella (Alejandra del Moral) decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación: la incongruencia”, declaró.

Afirmó que la salida de Del Moral no provoca un golpe a su candidatura ni tampoco a los partidos de la coalición, porque “no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Está lo peor del PRI ahí (en Morena), pero Claudia ama a ésos, ama estar con los corruptos”, indicó.

(Alejandra del Moral) No se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Está lo peor del PRI ahí (en Morena), pero Claudia ama a ésos

Xóchitl Gálvez, Candidata de FCXM a la Presidencia

Sobre el tema, Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, señaló que el caso de Del Moral sirvió para demostrar quiénes “son los verdaderos esquiroles”. Agregó que “apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente. Ahí está su ‘voto útil’”.

El exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien hace un par de meses también se adhirió al proyecto de Sheinbaum después de renunciar al PRI, dio la bienvenida a la excandidata tricolor.

“Apreciada Alejandra del Moral, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima presidenta: Claudia Sheinbaum. Bienvenida”, posteó.

Ahora queda más clara la entrega de la gubernatura del Estado de México a López Obrador por parte de quienes traicionaron a la coalición y al propio PRI”

Jesús Zambrano, Líder Nacional del PRD

En una publicación en redes, el líder morenista Mario Delgado se burló de su contraparte priista Alejandro Moreno, luego de que Alejandra del Moral renunció al partido tricolor, y celebró que la excandidata al gobierno mexiquense se sume al proyecto de Sheinbaum Pardo.

Manifestó que a Moreno se le “hunde el barco” por haberse aliado con la derecha, en referencia al PAN. “Por su entrega del PRI a la derecha corrupta, dentro de muy poco a Alito habrá que empezar a llamarle Solito. ¡Se les está hundiendo el barco!”, escribió.

En cambio, Delgado comentó que el proyecto que encabeza Sheinbaum Pardo “sigue sumando voluntades y convenciendo a miles de hombres y mujeres que se comprometen con la continuidad de la transformación nacional”.

Por su parte, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, admitió que “hay decisiones que generan polémica, porque gente que nos combatía hasta hace poco se está viniendo de este lado, pero es un momento de definiciones. Alejandra del Moral no está afiliándose a Morena”, dijo.

los verdaderos esquiroles. Apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente. Ahí está su ‘voto útil’. Está claro cuál es la única alternativa

Jorge Álvarez Máynez, Candidato de MC a la Presidencia

Para el líder perredista Jesús Zambrano, “ahora queda más clara la entrega de la gubernatura del Estado de México a López Obrador por parte de quienes traicionaron a la coalición y al propio PRI. En su desesperación, la Sheinbaum anda de compras en el mercado electoral. Pero de todas maneras les vamos a ganar y Xóchitl Gálvez será la próxima Presidenta”, sostuvo.

Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez, cuestionó a la abanderada morenista porque, destacó, “siempre se lleva a los corruptos”. “Sheinbaum, tus acciones desesperadas son una muestra clara de que Xóchitl Gálvez va a ser ¡presidenta de México!”, escribió en redes sociales.

“Sí, es tiempo de mujeres, mas no de traidoras y dóciles seguidoras de un régimen autoritario. No cuenten conmigo. Qué vergüenza. Eso sí: con dinero baila el perro”, expresó Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.