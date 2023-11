“Perdí una mano y mi bebé sigue en forense”

A más de un mes del accidente carretero en Oaxaca que provocó la muerte de 18 migrantes, los cuerpos de los extranjeros siguen en los servicios forenses del estado, no hay fecha para su retorno y tampoco hubo ayuda para las personas que resultaron lesionadas.

Algunos de los migrantes lesionados optaron por salir de la entidad, aún con las heridas y otros más, decidieron por sus propios medios seguir su trayecto a Estados Unidos, debido a que les negaron la atención médica.

Stephany Guerrero de Venezuela perdió su hijo de dos años en el accidente; también perdió una mano y tiene injertos en la espalda, producto de las quemaduras, pero decidió moverse a la Ciudad de México para buscar apoyo, aunque aclaró que su bebé sigue en el forense y no hay fecha para su repatriación.

“No hemos tenido nada de apoyo, nos dejaron a la deriva; yo perdí una mano en el accidente y mi bebé sigue en los servicios forenses. Las autoridades nos prometieron apoyo y hasta el momento no hemos tenido nada, sólo promesas, por eso mejor me vine a la Ciudad de México a buscar atención médica”, explicó a La Razón.

Señaló que su madre se tuvo que trasladar desde Venezuela por sus propios medios para ver el estatus de su hijo, ya que lo tienen que incinerar para su traslado y no cuentan con recursos para ello.

“Son como 700 dólares por lo menos para llevarlo, pero no tenemos dinero para ello, por eso nos venimos a buscar una mejor vida. Yo estaba en Puebla y ahora estoy en un albergue por Zaragoza mientras se resuelve algo”, dijo.

Mencionó que va a estar un tiempo en México, antes de poder pensar en salir hacia otro sitio, pues requiere estar recuperada a la totalidad, pero pide que se meta a la cárcel al conductor que fue el culpable del accidente.

Fue el pasado 6 de octubre cuando un autobús foráneo se accidentó sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca/San José Mihuatlán, que dejó un saldo de 18 migrantes fallecidos de un total de 55 que viajaban hacia el norte del país.

Milagros González, perdió a su esposo Lucas y a su hijo Luis en el accidente, mientras que ella la operaron de una fisura en el pie, el rompimiento de una costilla y diversas quemaduras; sin embargo, de igual manera estuvo en hospitales donde la dieron de alta rápidamente, a pesar de que tenía aún lesiones por sanar.

“A mí ya no me quisieron dar atención en los hospitales de Oaxaca, me dieron de alta; incluso hasta me tuve que quitar el yeso porque tenía quemaduras en el pie. Me dijeron que ya no me podían atender, por ello, algunas personas me ayudaron con dinero para irme a la Ciudad de México para atenderme por privado, y eso me ha generado dinero que las autoridades no me han dado”, explicó.

La migrante venezolana mencionó que se encuentra en una cama, atendida por otras personas que le auxilian a lavarle sus heridas y darle de comer, pues aún no puede caminar o pararse. Además, mencionó que lo que más le preocupa es que sus familiares siguen en el forense y sigue la lucha para que las autoridades les apoyen a repatriarlos, pero aclaró que a la fecha no hay una respuesta clara de las autoridades para que se lleve a cabo.

“Esperamos que esta vez no nos engañen y se lleve a cabo, porque el tema lo trae nuestra abogada y ya nos han traído en vueltas desde hace un mes, sin nada claro. Lo que queremos es que nuestros familiares no se vayan a una fosa común y se olviden”, dijo.

Detalló que la ilusión de su hijo era ir a Estados Unidos, por ello, en cuanto sane se va al vecino del norte a buscar una mejor vida, ya que no regresa por ningún motivo a su país.

La defensa de los migrantes, que también es de origen venezolano y que por anonimato no quiso decir su nombre, mencionó que 13 cuerpos siguen en el Semefo de Oaxaca, ya que cuatro lograron ser repatriados de Perú y Cuba, por apoyo de sus consulados. Sin embargo, detalló que los venezolanos no han podido agilizar los trámites.

“Los cuerpos están en San Juan Bautista Coixtlahuaca, pero se tiran la pelotita entre la Embajada y el Instituto Nacional de Migración; tampoco ha habido mucho apoyo, pues solamente les han dado a los heridos las visas humanitarias”, explicó la mujer abogada que encabeza la defensa.

Además, la especialista dijo que por el grado de afectación que tienen los cuerpos tras el accidente, deben regresar incinerados, ya que algunos no tienen varias partes del cuerpo; incluso a uno de los migrantes nunca se le encontró su cabeza.

“Esperamos que ya no nos traigan a vueltas y ya nos den apoyo, ya que son muchas promesas y vueltas, por ello esperamos luz verde”, indicó.

Finalmente, señaló que algunos migrantes como Inislet Ochoa de Venezuela, sólo “se medió recuperó”, la dieron de alta, y siguió su camino a Estados Unidos sin el brazo que perdió en el accidente, pues ya no quisieron atenderla en los hospitales de Oaxaca.