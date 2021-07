Perfila PRI avalar desafuero a Mauricio Toledo

En 72 horas, la diputada del PRI Claudia Pastor cambió el sentido de su voto de abstención para adelantar que lo hará favor de que se apruebe el dictamen del desafuero del legislador Mauricio Toledo, del PT, para su discusión y votación en el periodo extraordinario del 16 de julio.

La legisladora priista, integrante de la Sección Instructora, envió ayer una carta al presidente del órgano legislativo, Pablo Gómez para que incluya el dictamen del diputado del PT, acusado de enriquecimiento ilícito, en la próxima reunión de la Sección Instructora.

Adelantó que cambiará el sentido de su voto a favor, a diferencia de la reunión del lunes en la que se pronunció en abstención, por lo que no se reunió la mayoría requerida para avanzar el proceso.

“En virtud de lo anterior, y en congruencia con mi reiterada expresión de voluntad de que este asunto debe ser tratado en el Pleno, en aras de dejar atrás cualquier otra interpretación, le anticipo que mi voto será a favor del proyecto de resolución circulado, para que así suceda”, manifestó Pastor.

“Yo no tengo ningún interés en proteger a nadie, no tengo un acuerdo con nadie; mi obligación como abogada es la defensa del debido proceso”, agregó.

El pasado 5 de julio, la Sección Instructora discutió y votó el dictamen del legislador petista, con un resultado de dos sufragios a favor de Pablo Gómez y Martha Ramírez de Morena; uno en contra de Mary Carmen Bernal del PT y unaz abstención de Claudia Pastor del PRI. Con el cambio de la priista se alcanzará la mayoría para su aprobación.

El proceso de desafuero del diputado Toledo dividió a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por el voto en abstención emitido por Pastor el lunes.

Este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ignacio Mier, solicitó ante la Comisión Permanente un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 16 de julio a las 11:00 horas a fin de discutir y votar los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, sin embargo, el dictamen del petista no pasó el trámite en la Mesa Directiva.

De acuerdo a la Ley Federal de Servidores Públicos, por la que se rige la Sección Instructora, establece que la Mesa Directiva es la que tiene la facultad de convocar al Pleno. El artículo 18 de dicha legislación indica que la Sección Instructora deberá remitir sus conclusiones a la Cámara de Diputados “para que den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación”.

Por ello, desde el martes pasado, la presidenta de este órgano legislativo, la priista Dulce María Sauri devolvió el expediente del proceso de desafuero contra Toledo para que se discuta y vote nuevamente.

En un comunicado, la presidenta de la Mesa Directiva expuso que después de realizar una minuciosa revisión técnica y jurídica del expediente de referencia, se determinó que no se alcanzó la votación mínima de al menos tres integrantes de la Sección Instructora para su aprobación.

“Ante un claro impedimento legal, el asunto no puede tramitarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados”, indicó Sauri.

Como presidente de la Jucopo, Mier Velasco planteó que en el periodo extraordinario se analice el expediente para la declaración de procedencia del diputado del PT, Mauricio Toledo, cuyo dictamen no ha sido avalado por la Sección Instructora, por lo que no podría votarse en el pleno; sin embargo, diputados de Morena consultados por este diario, adelantaron que insistirán en promover una rectificación en la Sección Instructora, o bien, llevar el caso de Toledo ante el pleno para someter a votación si procede o no su desafuero.

En tanto, la Cámara de Diputados se erigirá el próximo viernes 16 como jurado de procedencia para resolver votar el dictamen para retirar el fuero al diputado Saúl Huerta, quien está acusado ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por violación contra un menor de edad, además del expediente de Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos.