Perfilan caravana amparada a la CDMX; buscan sumar mil recursos

Hasta inicios de la semana se han interpuesto 538 amparos y se prevé que entre jueves y viernes ingresarían 600 más, para que la siguiente semana migrantes y activistas puedan salir de Chiapas en caravana rumbo a la Ciudad de México, y protestar frente a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) para exigir respuesta a sus solicitudes de asilo, confirmó Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C.

En entrevista con La Razón comentó: “consideramos que vamos a interponer 600 para tener más de mil amparos. El juez tiene 72 horas para darnos a conocer el fallo, por ello el lunes o miércoles ya comenzamos a tener respuesta y, con ello, a realizar la logística para realizar nuestra caravana-viacrucis para la Ciudad de México en caso de que los acepten”.

El activista comentó que la semana pasada salieron de manera hormiga entre diez y 12 mil migrantes de Tapachula, Chiapas, que son los que llegaron en días pasados a Ciudad Acuña, Coahuila.

“Después de las agresiones y todo lo mediático que fue el tema migratorio, los de Migración se relajaron un poquito y por ello fue que las personas pudieron salir de Chiapas, a pesar de que había al menos diez camionetas de las autoridades esperando a la gente para no dejarla pasar”, explicó.

García Villagrán comentó que la entrada de extranjeros continúa en la frontera sur, ya que diariamente entran 400 personas por Ciudad Hidalgo, a la altura del Río Suchiate, muchos que ya fueron deportados en ocasiones anteriores.

“Hemos visto que los de Migración no respetan ni sus propios reglamentos, por ello vamos a ir hasta las ultimas consecuencias, incluso hasta el titular Francisco Garduño, para que hagan respetar la ley”, aseveró.

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana A.C.

Al respecto, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, aseguró que las autoridades sí deben conceder positivos los amparos a los migrantes, ya que son personas en alta vulnerabilidad que requieren de asistencia humanitaria.

“Se les debe otorgar la suspensión en contra de la deportación y detención, y cualquier juez federal está calificado para concederlo. Tiene que hacer una ponderación e interpretación de la Ley General de Migración, en su artículo 144, ya que también hay tratados internacionales que se deben respetar y que México tiene vigentes”, explicó.

En su artículo 144, la Ley de Migración considera como deportación “a quien se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas, o cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero, se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública”.

Daniel Vergara, Jurista del Colegio Nacional de Abogados

Ante ello, Vergara acotó que son individuos que requieren atención y que no llegan a crear conflictos, guerras o actos que comprometan la seguridad del país, “por ello el juez debe hacer un análisis de todas las variantes para decidir si concede o no el amparo, aunque por su condición no debe haber problema de que sean positivos”.

Mientras que Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, aseguró que es responsabilidad de las autoridades cuidar a cada uno de los migrantes en tránsito, “ya que si no controlan los flujos migrantes, la situación en Chiapas va a estallar”, por ello abandonaron el estado.