México no debe ser un campamento de migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México no se puede convertir en un campamento para migrantes, por lo que insistió en que se tiene que atender el problema de fondo.

Señaló que particularmente en el caso de los migrantes provenientes de Haití sí se deben mejorar las condiciones en el país durante su estancia, pero dijo que esa no es la solución, porque lo importante es frenar la migración.

Indicó que para ello se requiere invertir en programas de desarrollo en los países expulsores de migrantes, por lo que esa es la propuesta para que Estados Unidos apoye los programas que impulsa México.

Hay que atender el fondo primero, no queremos que México sea un campamento, queremos que se atienda el problema de fondo, queremos que la gente no se vea obligada a migrar, porque si no, continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no, enfrentamos el problema de fondo, no se ha invertido en desarrollo