Persisten dudas sobre abasto de medicinas

Entre los activistas próximos al manejo de medicamentos en el país persisten dudas e inquietudes de que ahora haya un suministro real, efectivo y completo hasta el 2024, como lo asegura el Gobierno, dados los antecedentes que hay de desabasto y de problemas en las compras.

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se han comprado los medicamentos para lo que resta de su sexenio, la organización Cero Desabasto aseguró que, aunque el suministro mejoró en relación con el 2021, durante el 2022, sólo a octubre, se había dejado de surtir más de 11 millones de recetas.

Señaló que “les parece extraño” que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ya no se encuentre revisando el tema.

En entrevista con La Razón, Andrés Castañeda, coordinador de la organización, indicó que les gustaría saber qué sucedió, ya que no se da ninguna explicación, pues son decisiones que se han tomado de manera unilateral.

“Sin consultar a las instituciones, sabemos que Pemex y algunas otras decidieron salirse de esta compra y prefirieron hacerlo de manera independiente previo a entrar esta administración; entonces, hay todavía varias incógnitas. Este hecho de que algunas instituciones, sobre todo las que tienen más recursos, compren por su lado, sólo amplían estas brechas de inequidad que ya existían”, comentó.

Recordó que es la cuarta vez que se cambia el modelo de compras, por lo que cuestionó si hubo errores, pues el hecho de decir que ya está resuelto es una actitud en la cual no hay nada qué mejorar.

. Gráfico: La Razón de México

“Esta agencia de las Naciones Unidas estuvo ayudando con la compra y que, en este ejercicio ya no participó (…) Entonces ya hay un cambio otra vez en el modelo y, como todo cambio, debe haber errores; ésa es la actitud que nos preocupa; celebramos que las cosas estén mejorando, pero todavía estamos lejos de estar en condiciones ideales y, como colectivo, estaremos dando seguimiento al tema muy puntual”, señaló.

Aseguró que les preocupa las declaraciones del mandatario en donde se da por resuelto un problema “que sabemos que no lo está, porque seguimos recibiendo reportes de desabasto en la plataforma y damos seguimiento a los medicamentos que surten y dejan de surtir el IMSS y las instituciones de salud”.

“Si hablamos de la compra 2023-2024, se habla de que está resuelto el tema de la compra, lo cual no es completamente cierto, porque todavía quedaron varias claves desiertas y se habla de la distribución que también ya está resuelta y eso es poco creíble porque esta idea que se tenía de que los distribuidores no participaran directamente se entendió que no puede ser así”, agregó.

Aseguró que los distribuidores podrían ser “buenos aliados”, ya que “se pueden hacer las cosas sin corrupción”.

Precisó que en el año 2021 “se tocó fondo” y hubo una mejoría en el 2022, pero aún se encuentran lejos de los niveles previos al 2019.