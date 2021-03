Personal de salud de atención COVID de hospitales públicos y privados será vacunado: SSa

La Secretaría de Salud mantiene la decisión de vacunar al personal médico de primera y segunda línea en el combate a la pandemia, sin importar si se trata de hospitales del sector público o privado, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia para presentar el avance de la estrategia de combate al Covid-19, reiteró que ningún trabajador del sector salud que esté enfrentando riesgos de contagio por Covid-19 se quedará sin vacuna.

“Hemos estado explicando que hemos planeado cubrir a todo el personal de primera línea y también al de segunda línea, esta nomenclatura no tiene nada que ver con prioridad o preferencia, sino con la cercanía al riesgo de contagio de Covid. La primera línea son personas que están en unidades Covid-19 designadas incluye al sector público y también organizaciones privadas, y fueron cuidadosamente detectados y enlistadas, no solamente en hospitales Covid, sino unidades de medicina externa que están relacionadas con esas unidades y también el personal de atención prehospitalaria, unidades de Triage, centros reguladores de urgencias médicas, ambulancias y a todo este personal se le ha estado vacunando”, explicó López-Gatell.

Agregó que la segunda línea es el personal que está en centros de atención hospitalarios en consulta externa pero que tienen una importante afluencia de personas enfermas de Covid19, aunque no laboren en un hospital Covid, pero también están siendo consideradas.

El subsecretario de Salud reveló que hubo hospitales privados que se negaron a ayudar en la atención de la pandemia y hoy reclaman que no han recibido vacunas.

“En el sector privado existe un conjunto amplio de hospitales que decidieron no atender Covid, hay corporaciones hospitalarias que deliberadamente decidieron no atender la pandemia y hoy estamos viendo que alguna parte de esa inquietud que manifiesta que “no me están vacunando”, proviene de esas unidades médicas”, dijo Hugo López Gatell.

Ante los reclamos que pudieran ser legítimos por no haber sido considerados en la estrategia de vacunación del personal médico y de salud, el subsecretario de Salud pidió que en todas esas inquietudes “se identifique la unidad médica a la que corresponde, ¿Cuál es el servicio Covid o no Covid que están atendiendo?, porque varias de las protestas corresponden a personas que no están en unidades Covid ni de primera, ni de segunda línea, entonces lo que pedimos ayúdenos a ayudar a que sea protegida la población que sí está en la línea de mayor exposición Covid”