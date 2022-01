Personas con síntomas de COVID-19 deben aislarse aunque no se hagan prueba: UNAM

Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que las personas que presentan algún síntoma relacionado con COVID-19, deben aislarse, incluso si no se realizan una prueba de antígeno o PCR para la detección de coronavirus.

En los últimos días se ha reportado en México y en el mundo un alza de contagios por COVID-19, lo que ha hecho que muchas personas busquen realizarse una prueba rápida para saber si tienen SARS-CoV-2.

Sánchez dijo que la nueva disposición del Gobierno de la Ciudad de México de "apostarle al aislamiento" no está mal y destacó que, en caso de sospecha de contagio, ya se saben las acciones que se deben implementar:

Alejandro Sánchez agregó que las pruebas de detección de COVID-19 son pertinentes para el control epidemiológico y para dar certidumbre, sobre todo con las nuevas variantes del virus, "así podemos saber si esquiva el sistema inmune o la respuesta inmunológica generada por las vacunas", mencionó.

El investigador de la UNAM explicó que las pruebas PCR son sensibles y específicas, por lo que detectan si se tiene COVID-19 en el momento de su aplicación, así como su concentración o carga viral . Por otro lado, detalló que el antígeno es una prueba a nivel de proteína que resulta específica pero no sensible, así que puede arrojar falsos negativos.

Añadió que Ómicron "ha cambiado su vía de introducirse a las células y cambia los lugares en donde se detecta", por tanto, la prueba PCR es eficaz para determinar si hay contagio por coronavirus.

"Al no ser tan sensible (antígeno), cuando da positivo es porque detecta la proteína, pero a veces no lo hace porque la concentración puede ser tan baja que, dependiendo de la etapa de infección, quizá no se esté produciendo suficientes partículas virales para ser localizada por la proteína. El material genético es más sensible, por eso la PCR detecta el virus, aunque haya poco".