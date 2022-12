Perú: Gobierno de México dispuesto a dar asilo político a Pedro Castillo

Hasta este momento el presidente del Perú, Pedro Castillo, destituido por el Congreso y aprehendido por las autoridades policiacas del país, no ha solicitado asilo político a México, confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Nosotros tenemos una política favorable al asilo, pero no lo ha hecho. No creo que nos negaríamos, vaya, si lo pide, pues la consideraríamos en sentido positivo, no nos oponemos"