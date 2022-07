Layda Sansores difunde nuevo audio de "Alito" en el que presume amistad con periodistas

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló una nueva grabación en la que se escucha al líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, en el que el priista insulta y cuenta cómo “manipula” a diversos medios y periodistas para que no realicen publicaciones en su contra.

Horas antes, Alejandro Moreno publicó en redes sociales que fue notificado sobre un amparo que obliga a las autoridades de Campeche a no publicar cualquier contenido audiovisual que involucre su voz.

La conversación revelada por la mandataria muestra, a quien se presume es el dirigente del tricolor, declarar que realiza pagos a periodistas de radio, televisión y diversos medios impresos para que hablen positivamente de él.

En la grabación también se escucha a Moreno Cárdenas sugerir que en caso de ser dueño de un medio de comunicación colocaría la fotografía de la madre de quien publicara en su contra.

¡Qué impresionante!



No tiene respeto por nadie, así se expresa hasta de sus brothers.



Es una bajeza todo lo que dice sobre periodistas, confirma su frase “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. pic.twitter.com/fdyXSXUAAx — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 20, 2022

Asimismo, relató que cuando una persona que le “pegaba”, pagó 50 mil pesos para que un hombre saludara a la esposa de dicha persona y mientras lo hacía les tomaran una fotografía para manipular situaciones y causarles algún daño.

“Yo no soy periodista, pero soy político y sé qué es lo que más duele. Como cuando me di a un cabrón que me pegaba. Agarré y dije: ‘¿cuánto me va a costar esta madre?... 50 mil pesos. Dije: Ve y tómale una, mándale un cabrón y que salude a su esposa de beso…’Se la están cog*... Y yo no me merezco esto, es mi familia…’ Están tú y tu negocio y yo el mío. ‘Tú escribe lo que te dé tu chin*** gana. De rodillas vienen aquí”, dice.

"Alito" Moreno se pronuncia tras difusión de nuevo audio

Minutos después de que el audio fuera revelado, el dirigente priista escribió en su cuenta de Twitter que con la difusión de estas grabaciones la gobernadora cometió un delito federal.

Además, sostuvo que el audio es “absolutamente falso, manipulado y editado”, cuya intención es confrontar a la oposición y con todos los sectores.

“A mi no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡Primero muerto, antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar!, escribió.

A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 20, 2022

