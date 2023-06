Pese a derrota, coalición es competitiva: panista

El PAN en el Senado afirmó que a pesar de la derrota en el Estado de México, la alianza Va por México sigue siendo competitiva rumbo a los comicios presidenciales de 2024, aunque reconoció que los partidos que la integran sí deberán hacer una reflexión interna.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, acusó que se trató de una elección de Estado, porque aseveró que el aparato del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena trabajaron ilegalmente para favorecer a Delfina Gómez.

No obstante, tras los resultados registrados, le deseó éxito a la próxima mandataria mexiquense y confió en que no copie la forma de gobernar de Palacio Nacional.

“A la señora Delfina Gómez, le deseo que tenga una buena administración, que no les quite el diezmo a sus empleados, que se rodee de personas capaces y que no copie la forma de gobernar de Palacio Nacional, porque esa forma de gobierno que hace López Obrador genera pobreza, violencia y corrupción”, manifestó.

En conferencia de prensa, señaló que pese a la intervención gubernamental de las administraciones morenistas, la diferencia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral “sólo fue de ocho puntos” y aseguró que prácticamente la mitad de los electorales mexiquenses favoreció a la alianza Va por el Estado de México, lo que los hace muy competitivos rumbo a 2024.

“Solamente la diferencia es de ocho puntos, por supuesto que nosotros en el PAN y en la oposición estamos en la contienda para ganar 2024. El presidente Fox llegó a la Presidencia sin tener el Estado de México, (igual que) Calderón y López Obrador. El 2024 será definido por la oposición y por el voto ciudadano”, señaló.