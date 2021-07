Pese a recuperación económica, debe aumentar inversión pública en México: especialista

El economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gregorio Vidal, aseguró que a pesar de la recuperación economía en México en 6 por ciento, se requiere "darle resortes" para impulsarla mediante más inversión pública en sectores como salud, educación y telecomunicaciones.

En entrevista con La Razón destacó que durante el informe trimestral del Presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron avances en materia económica, pero son insuficientes, pues no puede dependerse sólo de las remesas o de fenómenos exógenos como la economía estadounidense.

"Hay una debilidad que se viene arrastrando desde el sexenio anterior en el comportamiento de la inversión, y sin un vigoroso crecimiento a la inversión no es posible obtener crecimientos del PIB, está en 20 a 22 por ciento y es en ese contexto que se producen estos crecimientos de 2 por ciento

"Hay que cambiar eso, necesitamos que la inversión esté 5 o 6 puntos más por encima del nivel que tiene ahorita y eso no es lo que visualizamos en ese sentido", sostuvo el especialista.

Expuso que se requiere inversión pública en materia de salud como hospitales, centros de salud, plazas y equipos médicos; en educación para apoyar a las universidades, la investigación, laboratorios donde se llevan a cabo avances científicos y formación de profesionistas.

Respecto al tema de telecomunicaciones, añadió, hay que meter inversión pública al sistema ferroviario nacional, modificar los transportes en las grandes ciudades para generar mecanismos de movilidad, a partir de formas de transporte público que esté asentado en energía eléctrica y combustibles fósiles.

Explicó que la inversión pública está por abajo del 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto que representan los más de 40 mil millones de dólares de remesas que se recibieron el año pasado

"Hoy el Presidente destaca cómo seguían creciendo las remesas y así podemos seguir todo lo que resta del año, pero eso revela una enorme debilidad (de la economía) porque no tenemos fuerzas endógenas que soporten la economía y mucho menos que permitan el crecimiento", indicó Vidal Bonifaz.

Respecto al aumento de 44 por ciento que ha registrado el salario mínimo en México desde que inició su gobierno el 1 de diciembre de 2018, es un paso positivo en comparación a los más de 30 años de gobiernos anteriores, sin embargo existe un estancamiento en los sueldos medios.

"El salario medio tiene crecimiento más cercano a la inflación, ahí observamos una suerte de 'achatamiento de los salarios a un nivel de 3 o 4 salarios mínimos donde se van cerrando las brechas.

"El mínimo sube pero el resto no, de manera proporcional. Eso no me parece que sea un proceso que de fortaleza al crecimiento económico, por supuesto que deben mantenerse los crecimientos al mínimo pero también en toda la estructura salarial", opinó Gregorio Vidal.