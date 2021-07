Pronósticos favorables para la economía del país en 2021: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que los pronósticos para 2021 son que la economía suba 2 por ciento, sin la contratación de más deuda pública.

“Y no hemos contratado deuda publica adicional y el peso no se ha devaluado en los primeros dos años de nuestro Gobierno, el salario mínimo aumento 44 por ciento en términos reales después de 36 años”, explicó durante la presentación del informe del Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México.

El Ejecutivo aseguró que el precio de la gasolina y la luz no han subido, aunque aclaró que el gas si lo ha hecho pero adelantó que lo corregirán en los siguientes meses.

Explicó que el índice de valores creció 20 por ciento, la inflación está estable, la tasa de interés se redujo 3.75 por ciento, las reservas del Banco de México eran de 173 mil 775 millones de dólares, y hoy son de 192 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más, que es un 11 por ciento.

“Es satisfactorio que de los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el seguro social, se perdieron un millón 395 mil pero ya recuperamos 957 mil 248 de modo que solo faltan 438 mil 56 para estar como antes de la crisis sanitaria y lo lograremos en los siguientes tres meses”, añadió.

AMLO dijo que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a los programas de bienestar que se aplican en la población, porque se evitó la falta de alimentos y otros bienes. Hoy anuncia el Banco de México que las remesas en mayo alcanzaron la cifra de 4 mil 514 millones de solares, motivo por el que agradeció a los connacionales que envían los recursos.

AMLO: Garantiza aprobación del presupuesto para 2022



El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la aprobación del presupuesto para el siguiente año está asegurado, toda vez que tienen una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados tras los resultados del pasado proceso electoral.

“Nuestros adversarios enfocaron sus baterías básicamente a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad exclusiva es de aprobar el presupuesto. Hicieron todo, recurrieron hasta la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito, la alianza Juntos Haremos Historia triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y Movimiento Ciudadano siete”, explicó.

El Ejecutivo dijo que si suma el reparto de plurinominales, la bancada tendrá una cómoda mayoría, en otras palabras “ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto estimado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo”. Además aseguró que en el pasado proceso electoral se ganó a la oposición “en buena lid” porque el pueblo es sabio.

El mandatario federal aseguró que no se podrán detener las ayudas destinadas a los pobres, ni la pensión a adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, o la atención médica y los medicamentos gratuitos. “Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida o el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya, ni el Banco del Bienestar, no el internet para todos, ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ni ninguno de los proyectos que benefician a los pobres por que los aborrecen”, aseveró.

López Obrador detalló que a causa de la transformación que aplican, se terminó de integrar un bloque conservador, opuesto al Gobierno federal y a las políticas que se llevan a cabo, pero no lograron su cometido de afectar el eje social de la transformación.

“No hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. Este grupo siempre será respetado y tendrá su derecho a disentir, son adversarios no enemigos, no los tratamos como ellos cuando estábamos en la oposición, no son enemigos a destruir, sino adversarios a vencer, son mexicanos con derechos”, aseveró.

El mandatario federal aseguró que con honrosas excepciones los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas.

En torno al proceso electoral del pasado 6 de junio, sostuvo que no se llevaron elecciones de Estado, aunque aclaró que hubo compra de votos y entrega de despensas en algunas localidades por parte de otros grupos, que no fueron determinantes como en tiempos anteriores.

ntb