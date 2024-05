Pide AMLO a CNTE movilizaciones pacíficas y sin violencia: no serán reprimidos, garantiza

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizar sus movilizaciones y manifestaciones, de manera pacífica, porque quien usan la violencia no tiene la razón.

“Si una organización se manifiesta, lo único que recomendamos es que lo hagan de manera pacífica, porque quien usa la violencia, la fuerza, no tiene la razón. Se puede luchar para transformar por la vía pacífica, con la no violencia, pero desde luego hay que manifestarse, todos tenemos ese derecho, vivimos en un país libre”, afirmó AMLO.

En ningún momento se ha llegado a la represión

Sobre las movilizaciones que realizan los maestros disidentes en la Ciudad de México y en otras partes del país, aclaró que en ningún momento se ha llegado a la represión como sucedía antes en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante la aplicación de la llamada reforma educativa.

Durante los últimos días se han registrado bloqueos y protestas de la CNTE en instalaciones del Metro, oficinas públicas y las sedes de los partidos políticos nacionales, en demanda de que sean atendidas sus peticiones de mejora salarial y de pensiones; abrogación de la reforma educativa, así como reinstalación de maestros.

En ese sentido, el mandatario manifestó que “ellos como todos los manifestantes están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime a nadie, somos distintos y vaya que nos han provocado”.

Agregó: “Quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie; que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó nadie, que no hubo masacres. Y eso también les molesta mucho, que no silenciamos a nadie”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su intervención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Mario Jasso / Cuartoscuro.

Hay mesas de negociación para atender exigencias de la CNTE

Durante la conferencia de prensa mañanera, informó que hay mesas de negociación para que se atiendan sus peticiones, así como lograr que se retire el plantón en el Zócalo, con el fin de que se lleve a cabo el cierre de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Tampoco hay prisa, lo importante es que se llegue a un acuerdo, se garanticen las libertades y se atiendan las demandas justas y hay mesas, están tratando temas muy justos. Por ejemplo, la reparación de los daños que causaron cuando reprimieron a los maestros, organizaciones sociales, en el tiempo que querían imponer la mal llamada reforma educativa, que hubo asesinato de maestros”, detalló.

El Presidente acusó al empresario Claudio X. González de haber sido uno de los instigadores principales que pedía se reprimiera a los maestros, “y se llegó al grado de reprimirlos, de asesinar a maestros, de encarcelarlos y acusarlos de lavado de dinero, y todo con la complicidad de los medios convencionales”.

Finalmente, mencionó que aún no olvida cuando fue encarcelado el dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez (ya fallecido), a quien acusaron de lavado de dinero y lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.

Y también “me acuerdo cuando detuvieron a Flavio Sosa”, donde el que participó fue el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, expuso el tabasqueño.

