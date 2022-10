Pide AMLO evitar sentirse insustituible como lo hizo Porfirio Díaz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no sentirse insustituible y evitar caer en el 'necesariato' durante su en gira por Chilapa de Álvarez, Guerrero. Además, dijo que quienes llaman populismo o paternalismo a los programas sociales del Gobierno federal, "que se vayan al carajo”.

López Obrador recomendó a los beneficiarios de los programas sociales aprovechar, "porque puede terminarse en el siguiente sexenio".

“Hasta que termine el gobierno no les va a faltar ese apoyo, lo único que les puedo decir es que a los que están en el programa, que lo aprovechen, que siembren, porque puede ser que el próximo gobierno tenga la misma idea y siga apoyado, pero imagínense si regresan los corruptos, no les gustan estos programas, ¿saben cómo dicen que son estos programas? Populistas, paternalistas, porque lo que se les daba a los de arriba a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate y lo poco que se les da a los pobres lo llaman despectivamente populismo, paternalismo. Que se vayan al carajo”.

El mandatario dio a conocer que en Chilapa hay 123 mil 722 habitantes, en total son 29 mil 150 familias “¿saben cuántos beneficiarios hay 48 mil 378 casi en todas las casa llega cuando menos un apoyo del presupuesto público, que es dinero del pueblo y ¿por qué podemos hacer esto?, porque ya no permitimos la corrupción”.

Ante habitantes de la región de la montaña de Guerrero, el Presidente reiteró que al concluir su mandato se jubilará y ya no tendrá vida política, porque no quiere caer en simulaciones del pasado.

“Por eso aprovechar estos apoyos y les digo que yo termino a finales de septiembre de 24 y no habrá reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo ya termino mi ciclo, me voy a jubilar que ya llevo luchando más de 40 años. No hay que tenerle mucho apego ni al poder no al dinero, hay que dar oportunidad a otros, no sentirse insustituible o caer en el 'necesariato', así lo hacía Porfirio Díaz que tardó gobernando México como dictador 34 años y habían elecciones cada cuatro años pero siempre se reelegía y al final decía ya no ora yo y hacía faramalla que lo iban a buscar al palacio casi a rogarle y decía ´bueno, ni modo, me voy a sacrificar cuatro años más hasta que hubo una revolución para acabar con la dictadura y liberar a nuestro pueblo” recordó el mandatario.

Tampoco habrá, dijo, un dedazo o destape de candidatos, esa decisión le corresponde exclusivamente al pueblo.

“Por eso ya terminando mi mandato van a sustituirme otros y quién va a elegir pues el pueblo porque ya también no va haber tapados ni dedazo. Nada de que este es, ya lo destaparon, ya lo decidieron allá arriba. No, va a decidir el pueblo porque en la democracia es el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide”, aclaró López Obrador.

JVR