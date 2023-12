Piden expertas real diagnóstico educativo y plan de recuperación

Expertas en temas educativos lamentaron los resultados obtenidos por alumnos mexicanos en la prueba PISA y culparon a las autoridades educativas por no realizar los diagnósticos a tiempo por falta de interés.

En entrevista con La Razón, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró que desde hace tiempo se alertó que el cierre de las escuelas por la pandemia traería consecuencias devastadoras, además que nunca se tuvo un diagnóstico sobre la situación de la enseñanza y los estudiantes.

“El tiempo nos dio la razón. Me preocupa cómo han sido tomados los resultados en México, pues la Mejoredu no ha dicho nada y la SEP no le dio importancia: además me preocupa lo que vaya a pasar con la Nueva Escuela Mexicana, que parece no ser una respuesta para el problema”, explicó.

La experta detalló que el panorama educativo en el país es para que realmente se preocupen las autoridades, pues si bien los resultados de PISA señalan que muchos países cayeron, en el caso de México lo fue aún más, pues ya tenía un retroceso.

Mencionó que ahora en el país, hay una gran cantidad de estudiantes en los niveles más bajos, mientras que ya casi no existen los muy buenos estudiantes.

“Las escuelas ya no están produciendo a los mejores alumnos, para que puedan ser un poco competitivos a nivel internacional, lo que demuestra que existe una fuerte crisis educativa”, añadió.

Destacó que lo que se debe hacer es un plan urgente de recuperación de aprendizajes, pues eso se debió hacer desde hace dos años, junto a un verdadero diagnóstico, pues al momento no hay planes de emergencia, mientras que la respuesta de las autoridades sólo es descalificar la prueba.

“La Nueva Escuela Mexicana tiene tantos problemas que sólo va a ahondar en los problemas que ya tenemos. Yo no veo ningún interés de las autoridades por el tema educativo, falta financiamiento, pues al parecer lo único que se quería era derrumbar la Reforma Educativa y ahora esto es el panorama”, aseveró.

Mientras que Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, dijo que los resultados de PISA son la consecuencia del mal trabajo que ha realizado la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tratar de revertir los resultados tras la pandemia.

“No entendió la crisis que ya tenía el país, pues fue un absurdo crear un nuevo modelo que de nada sirvió para el país”, explicó la especialista.

Mencionó que es urgente colocar a alguien con un verdadero currículum que conozca a fondo la problemática de la educación en México, pues aseguró que la sociedad civil y los padres están cansados de ver cómo se pone a algún político que sólo usa la SEP como trampolín para sus intereses.

Amozurrutia indicó que se debe de dejar echar culpas a los demás, pues la respuesta que sacó la SEP a los resultados, “es un absurdo y es sumamente lamentable”, pues en vez de ello, urge ponerse a trabajar por la educación de los jóvenes.

Sostuvo que se está dejando a toda una generación sin los conocimientos básicos para un desarrollo futuro, y que no sólo dependan de las dádivas gubernamentales para que subsistan al crecer.

Recordar que los resultados manifestaron que los estudiantes mexicanos cuentan con retrocesos en materias como matemáticas, ciencias y lecto-escritura, lo que ha sido denunciado desde hace meses por las organizaciones civiles.

UNPF exige frenar “experimentos”

Ante los bajos resultados que obtuvo México en la prueba PISA, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió al Gobierno federal no experimentar con la educación de las y los mexicanos.

La organización acusó que lo revelado el martes por la OCDE confirmó lo que considera como la “incapacidad” de las autoridades educativas mexicanas, pues afirmó que la agenda en enseñanza se descuidó.

También señaló al Gobierno y la SEP de haber actuado de manera indiferente, “ya que los experimentos educativos que han puesto en marcha durante el presente sexenio sólo generaron rezago educativo, abandono escolar y un retroceso significativo en educación. Basta de experimentos educativos; es necesario que la educación de calidad llegue a todas las nuevas generaciones en todos los rincones de México”.

Señaló que los resultados de PISA tienen como antecedente la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y lo que calificó como el “ineficiente” diseño de los nuevos libros de texto gratuitos, así como el abandono de las escuelas y un bajo porcentaje de presupuesto educativo federal.

“Los padres de familia exigimos que el Gobierno y la SEP garanticen una educación de calidad para nuestros hijos”, dijeron.